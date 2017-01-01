リセラートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換し、時間を節約し、高品質なコンテンツを確保します。

新しいリセラー向けに設計された45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenが究極のリセラートレーニングビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、明確で魅力的なナレーションを加えます。このビデオでは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンの使いやすさと即効性を強調し、高品質なトレーニングコンテンツの作成をどのように促進するかを示します。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家を対象とした30秒の洗練されたビデオを制作し、AIビデオジェネレーターの力を示します。ビジュアルスタイルは革新的でプロフェッショナルであり、親しみやすく明瞭なナレーションで補完されます。このビデオでは、HeyGenのAIアバターがスクリプトをどのように生き生きとさせ、複雑な概念を理解しやすく魅力的にするかを示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナー向けに、ユーザーフレンドリーなツールを使用した効率的なビデオ作成を強調する60秒の情報ビデオを開発します。クリーンで親しみやすいビジュアルスタイルを維持し、励ましのナレーションを加えます。焦点は、HeyGenの直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能にあり、書かれたコンテンツがどのように簡単にプロフェッショナルなビデオに変わるかを示し、自動字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや教育者向けに、さまざまなオーディエンス向けの高品質なトレーニングコンテンツの制作を強調する50秒のプロフェッショナルなビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは権威あるが親しみやすく、明瞭でクリアなナレーションを加えます。このビデオでは、HeyGenの強力なナレーション生成が多言語サポートを可能にし、メッセージが世界中で共鳴することを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リセラートレーニングビデオ生成の仕組み

AIを活用したビデオジェネレーターでトレーニングアプローチを変革し、リセラー向けに魅力的で効果的なコンテンツを迅速かつ効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを入力することから始めます。スクリプトを貼り付けるだけで、テキスト-to-ビデオ変換の力を活用し、プラットフォームが瞬時にあなたの言葉をダイナミックなビジュアルに変換し始めます。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニングのプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。これにより、コンテンツがパーソナライズされ、実際のプレゼンターを必要とせずに一貫した配信が可能になります。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
プロフェッショナルなナレーション生成でビデオを高め、明確で魅力的なナレーションを確保します。また、統合されたブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自の色やロゴを適用し、統一感のある外観を実現します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
高品質なトレーニングコンテンツを生成し、展開の準備を整えます。最終化されたら、さまざまな形式でビデオをエクスポートし、LMSとのシームレスな統合や直接共有を行い、リセラーネットワークに効率的に到達します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品トレーニングを簡素化

.

複雑な製品の詳細を簡単に理解できるビデオセグメントに分解し、リセラーが重要な情報を迅速に把握できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニング用のクリエイティブなビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、さまざまなカスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、高品質なトレーニングコンテンツを簡単に生成できるようにします。これにより、クリエイティブなプロセスが簡素化され、視覚的に魅力的で影響力のあるビデオ作成が可能になります。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なテキスト-to-ビデオ変換とプロフェッショナルなナレーション生成を活用して、スクリプトを迅速にダイナミックなビデオに変換します。このAIビデオジェネレーターは、制作時間を大幅に短縮し、ビジネスにとって大きな時間節約を提供します。

HeyGenは生成されたビデオにブランド要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。ユーザーフレンドリーなツールは多言語にも対応しており、グローバルなコンテンツで一貫したブランディングを確保します。

HeyGenはリセラートレーニングビデオの生成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なリセラートレーニングビデオを作成し、オンボーディングや人事イニシアチブをサポートするための理想的なAIビデオプラットフォームです。その機能は、一貫した高品質なトレーニングコンテンツの大規模な制作を効率化します。