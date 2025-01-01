研究要約ビデオメーカー：学習時間を節約

研究ワークフローを強化しましょう。長い学術論文を要約する時間を節約し、ボイスオーバー生成で明確なビデオ要約を生成して学習を向上させます。

229/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生や生涯学習者を対象にした90秒の魅力的で教育的なビデオを作成し、長い講義やオンラインコースの要約をどのようにカスタマイズできるかを鮮やかに示します。明確なビジュアルを使用し、微妙なモーショングラフィックスを取り入れることで、HeyGenの字幕/キャプション機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、詳細な教育コンテンツを個別の学習ツールに変える方法を強調し、学習と理解を向上させます。
サンプルプロンプト2
YouTubeコンテンツクリエイターやオンラインプラットフォームの教育者向けに、YouTubeビデオ要約機能の力を示す2分間のダイナミックで活気あるビデオを制作します。明確なデモンストレーションと活気あるオーディオスタイルを使用して、HeyGenのボイスオーバー生成とアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能が、長編コンテンツを簡潔で多言語の要約に再利用するのをいかに簡単にするかを強調し、全体的なコンテンツ戦略を簡素化します。
サンプルプロンプト3
情報の取り込みを効率化したいプロフェッショナルや強力なAIツールに興味のある人々のために特別にデザインされた45秒のスリークでモダンなビデオを開発します。このビデオは、使いやすさとインテリジェントな処理を強調するビジュアルを使用し、AIビデオ要約機能がコンテンツ消費をどのように効率化するかを迅速に概観します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを組み合わせた効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、どのソースからでも迅速で正確なビデオ要約を提供し、生産性を向上させる方法をエレガントに示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

研究要約ビデオメーカーの使い方

学術コミュニケーションを効率化しましょう。AI駆動のツールを使用して、複雑な研究要約を魅力的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、貴重な時間を節約します。

1
Step 1
研究要約スクリプトを貼り付ける
まず、研究要約のテキストをビデオメーカーに入力します。このスクリプトは、プラットフォームのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、学術論文のナレーションの基礎を形成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
ビデオのプレゼンターとなるAIアバターを選択します。プラットフォームのAIによって生成された自然な音声のボイスオーバーと組み合わせ、AI駆動のツールによる明確で魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズして強化する
事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、研究ポイントを効果的に視覚化します。レイアウトを調整し、背景音楽を追加したり、ストックメディアを組み込んで要約をカスタマイズし、理解を深めます。
4
Step 4
完成したビデオ要約をエクスポートする
希望のアスペクト比と解像度でビデオをエクスポートして作成を完了します。包括的なビデオ要約が共有の準備が整い、要約をエクスポートすることで研究ワークフローを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学術要約を簡素化

.

複雑な学術研究要約を明確で消化しやすいビデオに簡素化し、理解と教育効果を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように強力な研究要約ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、研究者や学生が複雑な学術論文や研究要約を魅力的なビデオコンテンツに変えることを可能にします。AI駆動のツールとAIアバターを活用して、テキストスクリプトをダイナミックなプレゼンテーションに変換し、学習と理解を大幅に向上させます。

HeyGenは詳細な学術研究のプレゼンテーションをカスタマイズするためのオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロールやさまざまなテンプレートとシーンを提供し、ビデオ要約をカスタマイズできます。アスペクト比を調整し、字幕を追加し、メディアライブラリのサポートを活用して、研究ワークフローを効果的に伝えることができます。

HeyGenはコンテンツクリエイターが多言語ビデオ要約を制作するのを支援できますか？

はい、HeyGenは多言語のボイスオーバー生成と字幕オプションをサポートしており、コンテンツクリエイターが研究要約をグローバルな視聴者にアクセス可能にすることを可能にします。これにより、学術コンテンツの広範な保持と広範なリーチが可能になります。

HeyGenは教育目的のために効率的なAIビデオ要約機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を含む高度なAI駆動のツールを提供し、教育ビデオ要約の作成を効率化します。これにより、ユーザーは時間を節約しながら、学習と理解のための高品質なコンテンツを確保できます。