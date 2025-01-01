研究サマリービデオジェネレーター: 瞬時にインサイトを作成

AIを活用したスクリプトからのテキストビデオで、長い研究やウェビナーを学生や研究者向けに明確なビデオサマリーに素早く変換します。

190/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやビジネスプロフェッショナル向けに、YouTubeのようなプラットフォームでの『AIビデオサマライザー』の力を示す45秒のインパクトのあるビデオを作成してください。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとアップビートな音楽を使用して、HeyGenの『字幕/キャプション』生成と強力な『メディアライブラリ/ストックサポート』を強調し、長尺コンテンツを共有可能なインサイトに変換します。効率性と視聴者のエンゲージメントを強調するナラティブにしてください。
サンプルプロンプト2
学習およびオンライン教育プラットフォームとその学生を対象にした60秒の教育ビデオを開発し、『ビデオサマリージェネレーター』が講義やウェビナーから重要なポイントを抽出する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でわかりやすく、HeyGenの多様な『テンプレートとシーン』を使用して情報を視覚的に構成し、忙しい学習者の理解と記憶を確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやイベントオーガナイザー向けに、ウェビナーからの『コンテンツ再利用』を魅力的な短尺コンテンツに変換する30秒のプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、エネルギッシュな背景音楽を使用したテンポの速いインスパイアリングなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの『スクリプトからのテキストビデオ』機能を活用して、ソーシャルメディア全体で洗練された共有可能なクリップを迅速に制作し、最小限の労力でコンテンツのリーチを最大化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

研究サマリービデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで、長い研究論文、ウェビナー、講義を簡潔で共有可能なビデオサマリーに効率的に変換します。重要なインサイトを迅速に取得。

1
Step 1
研究コンテンツをアップロード
ビデオ、オーディオ、またはテキストベースの研究コンテンツを簡単にアップロードするか、直接リンクを貼り付けます。当プラットフォームは多様なフォーマットをサポートし、効率的な処理を行います。
2
Step 2
AIサマリーを瞬時に作成
強力なAIを活用して、アップロードされた資料を瞬時に分析し、すべての重要なポイントを抽出した簡潔で正確なテキストサマリーを生成します。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
テキストサマリーを魅力的なビデオに変換し、AIアバターを選んで発見を提示します。ブランドコントロールとシーンテンプレートでビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
サマリービデオをエクスポート
説得力のあるビデオサマリーを完成させ、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。ターゲットオーディエンスに効率的に研究を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

研究をソーシャルメディア向けに再利用

.

複雑な研究サマリーや重要な発見を簡単に魅力的なソーシャルメディアビデオに変換し、コンテンツをより広いオーディエンスにアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenは研究サマリービデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは複雑な「研究コンテンツ」や「テキストサマリー」を魅力的な「研究サマリービデオ」に変換します。これにより、「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、「学生」や「研究者」が広範なビデオ制作スキルを持たずにプロフェッショナルなビデオサマリーを迅速に生成することができます。

HeyGenはウェビナーや講義、その他の長尺コンテンツのサマリーをどのように提示できますか？

HeyGenは「ウェビナー」や「講義」のための簡潔な「ビデオサマリー」を作成することを可能にし、「テキストサマリー」や重要なポイントを動的な「スクリプトからのテキストビデオ」プレゼンテーションに変換します。「ナレーション生成」と「字幕/キャプション」により、HeyGenは教育的またはプロフェッショナルな用途のための効率的な「コンテンツ再利用」を促進します。

HeyGenはビデオサマリー生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、シンプルなスクリプトからサマリービデオを作成する強力な「AIビデオサマライザー」として機能します。「AIアバター」が自然な「ナレーション生成」で「テキストサマリー」を届け、魅力的な「サマリービデオ」を効率的かつプロフェッショナルに制作するプロセスを実現します。

HeyGenのビデオサマリー生成機能から最も恩恵を受けるのは誰ですか？

HeyGenの「ビデオサマリージェネレーター」は、複雑なトピックを説明する必要がある「学生」や「研究者」、および長尺コンテンツを「学習およびオンライン教育」プラットフォーム向けの魅力的なビジュアルサマリーに変換したい「コンテンツクリエイター」や「ビジネスプロフェッショナル」に最適です。