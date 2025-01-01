90秒の研究ハイライトビデオを制作し、学術仲間に新しい科学的ブレークスルーを明確かつ正確に説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーション化されたデータビジュアライゼーションと権威あるが魅力的なトーンを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツを迅速に生成し、AIアバターを使用して主要な発見を提示し、自動字幕/キャプションで完璧な理解を確保し、優れた研究ハイライトビデオメーカーにします。

