教育ビデオメーカー: AIで魅力的なレッスンを作成
AI教育ビデオを簡単に作成。スクリプトを動的なビジュアルに変換し、シームレスなテキストからビデオ作成とリアルなAIボイスオーバーを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい持続可能エネルギー製品を紹介する60秒の説明ビデオを開発し、潜在的な投資家とエコ意識の高い消費者をターゲットにします。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなグラフィックスタイルを採用し、明るい背景音楽と親しみやすく自信に満ちたAIボイスを使用し、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを活用して、広範なデザイン作業なしで洗練された外観を確立します。
大学生が試験準備をするための主要な歴史的出来事を要約する30秒のAIスタディガイドビデオを設計します。ビデオの美学は情報的で直接的であり、画面上のテキストハイライトと簡潔なAIボイスを利用します。このビデオは主にHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して構築され、書かれたノートを迅速で消化しやすい学習補助に変えます。
新しい従業員がテクノロジー企業にオンボーディングするための50秒のアニメーション教育ビデオを制作し、会社のコアバリューを説明します。視覚的なプレゼンテーションは現代的で魅力的であり、親しみやすいAIアバターを使用してメッセージを伝え、明確でプロフェッショナルなオーディオで強化します。HeyGenのAIアバター機能を利用して、トレーニングセグメント全体で一貫性のある親しみやすいデジタルプレゼンターを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI教育ビデオやアニメーションコンテンツを強化できますか？
HeyGenは、AI教育ビデオやアニメーション説明ビデオを迅速に作成する力を提供します。AIビジュアルとリアルなAIボイスを活用して、スクリプトを動的な学習体験に変えます。
HeyGenを使用してテキストからビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenはテキストからビデオ作成を簡素化し、スクリプトを入力してプロフェッショナルなビデオを即座に生成できます。AIアバターを選択し、リアルなAIボイスとボイスオーバーを追加して、コンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenは迅速なビデオ制作のためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは教育ビデオや説明ビデオのニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる幅広いビデオテンプレートを提供しています。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、AIビジュアルや字幕を含むすべての側面を簡単にパーソナライズできます。
HeyGenはAIスタディガイドビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは優れたAIスタディガイドビデオジェネレーターとして機能し、あらゆる科目の詳細な説明ビデオを作成できます。ビデオを簡単に編集し、アニメーションを追加し、自動生成された字幕で明確さを確保します。