信頼できるビジュアルのための報告整合性ビデオメーカー

AI駆動プラットフォームで安全なビデオを迅速に生成。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を活用して、監査可能なコンテンツを作成。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セキュリティアナリストと企業トレーナー向けに、組織内で安全なビデオを作成することの重要性を強調する90秒の内部トレーニングビデオを制作してください。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、安全なプロトコルとデータ処理を明確に示し、権威ある安心感のある音声トーンでサポートしてください。HeyGenのAIアバターを利用して重要なセキュリティガイドラインを提示し、信頼性を確立し、エンタープライズセキュリティビデオメーカーソリューションの一貫したメッセージングを確保してください。
サンプルプロンプト2
内部コミュニケーションチームとPRスペシャリストを対象にした2分間の企業ニュースレポートビデオをデザインし、絶対的な報告の整合性を持って重要な更新を迅速に伝える方法を示してください。ビジュアル美学はダイナミックなニューススタイルのグラフィックスとローワーサードを模倣し、プロフェッショナルで放送品質のナレーションを組み合わせてください。HeyGenのナレーション生成機能の効率性を強調し、内部または外部の発表のための効果的なニュースレポートビデオクリエーターになることを目指してください。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーと人事部門向けに、オンボーディングやポリシー更新のためのエンドツーエンドビデオ生成のシームレスなワークフローを示す45秒の指導ビデオを開発してください。明るく励みになるグラフィックスを用いたステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、説明的なナレーションで補完してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルな見た目のコンテンツを迅速に組み立て、明確さとインパクトを確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

報告整合性ビデオメーカーの仕組み

AI駆動プラットフォームで、検証済み、安全、プロフェッショナルなニュースレポートと企業コミュニケーションを簡単に作成し、正確性と信頼を確保します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
検証済みのニューススクリプトまたはレポートテキストを入力することから始めます。当プラットフォームは「スクリプトからビデオへの変換」を活用して、コンテンツを魅力的なビジュアルに変換し、整合性に焦点を当てたビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なリアルな「AIアバター」から選択してレポートを提示します。これにより、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感が提供され、メッセージの信頼性が向上します。
3
Step 3
自動字幕を追加する
「自動字幕/キャプション」を簡単に追加して、視聴者の明確さとアクセシビリティを向上させます。この機能により、重要な情報が正確に伝えられ、理解されることを保証し、報告の整合性を強化します。
4
Step 4
安全に生成して共有する
包括的なビデオを確認し、最終調整を行った後、高品質のニュースレポートを生成します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、安全なビデオを自信を持ってプラットフォーム間で共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンス情報を明確化

複雑な報告と整合性ポリシーを魅力的なビデオに簡素化し、組織全体での理解と遵守を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ作成を行っていますか？

HeyGenはAI駆動のプラットフォームで、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。高度なAIアバターとスクリプトからビデオへの技術を利用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、リアルなナレーション生成を実現します。

HeyGenは企業向けビデオ制作にどのようなセキュリティ機能を提供していますか？

エンタープライズセキュリティビデオメーカーとして、HeyGenは堅牢なアクセス制御を通じて安全なビデオを優先し、コンテンツが安全な環境で保護されることを保証します。これにより、機密性の高いビデオ制作ニーズに信頼できるプラットフォームとなります。

HeyGenはビデオ制作プロセス全体を自動化できますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプション、スクリプトからビデオへの機能、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンなどの機能を提供することで、エンドツーエンドのビデオ生成を効率化します。この自動化により、効率的なコンテンツ管理と迅速なビデオ作成が可能になります。

HeyGenはビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのように維持できますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をカスタマイズ可能なテンプレートとシーンにシームレスに統合できます。これにより、報告の整合性を持つビデオを含むすべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。