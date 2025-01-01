レポート要約ビデオメーカー | データを魅力的なビデオに変換

ビジネスの利害関係者や投資家を対象にした、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを活用し、明確なインフォグラフィックと明瞭なAIアバターを用いて主要な財務ハイライトを提示する、洗練された60秒の年次報告書要約ビデオを作成します。メッセージが効果的に伝わるように、クリアなボイスオーバー生成を組み込みます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベント参加者やフォロワー向けに、イベントのハイライトをダイナミックでテンポの速いカットで紹介し、鮮やかなビジュアルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とする、魅力的な30秒のソーシャルメディア要約ビデオをデザインします。字幕/キャプションを自動的に追加して、プラットフォーム間での共有に最適化します。
サンプルプロンプト2
内部チームメンバーやプロジェクトマネージャー向けに、進捗状況と主要な成果を示すアニメーションチャートを備えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、フレンドリーなAIアバターによってナレーションされる、情報豊かな45秒のプロジェクト要約ビデオを開発します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、プロジェクトノートを迅速に魅力的なビデオナラティブに変換します。
サンプルプロンプト3
個人的なマイルストーンや小規模ビジネスの成果を祝う、心温まる30秒の年次要約ビデオを作成し、友人、家族、または忠実な顧客を対象とします。このビデオは、懐かしい写真要素と穏やかなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して完璧に表示されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レポート要約ビデオメーカーの使い方

複雑なレポートを魅力的な要約ビデオに簡単に変換します。直感的なプラットフォームで重要な洞察を迅速に強調し、プロフェッショナルなコミュニケーションを実現します。

Step 1
コンテンツを作成
レポートスクリプトを貼り付けるか、AIサマライザーを使用して重要な情報を抽出し、簡潔なビデオスクリプトを生成します。
Step 2
テンプレートを選択
レポートに特化したプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択するか、データを効果的に視覚化するためのシーンを自分でデザインします。
Step 3
強化を追加
ライブラリからリッチメディアを追加し、リアルなボイスオーバー生成を行い、自動字幕でアクセシビリティを確保します。
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを調整し、影響力のあるレポート要約をオーディエンスとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

レポートプレゼンテーションとステークホルダーへの更新を効率化

詳細なレポートを簡単に消化できるビデオプレゼンテーションに変換し、ステークホルダーや幅広いオーディエンスに提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてさまざまな目的のための魅力的な要約ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアの要約からイベントのハイライトまで、さまざまな目的のための魅力的な要約ビデオの作成を簡素化する強力なビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートとAI機能を活用して、重要な瞬間やメッセージを効果的に共有するビデオを作成します。

HeyGenはコンテンツをビデオに要約するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIサマライザーを含む高度なAI機能を活用して、長いレポートやイベントを簡潔でダイナミックなレポート要約ビデオメーカーのコンテンツに変換します。この機能は、トレーニングや内部コミュニケーション、マーケティングチームのために重要な情報を効率的に要約するのに理想的です。

HeyGenで要約ビデオのビジュアルスタイルや要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、アニメーションやトランジションを含むビデオ要素をカスタマイズするための豊富なオプションを提供し、ストックライブラリから音楽を追加することも可能です。ブランドやメッセージに完全に一致するユニークでシネマティックな要約ビデオを作成します。

HeyGenはコンテンツクリエイターのために要約ビデオメーカーのワークフローを加速するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの機能やリアルなAIアバターなど、使いやすいツールをコンテンツクリエイターに提供し、オンラインビデオ作成を大幅に加速します。これにより、広範な編集経験を必要とせずにプロフェッショナルな要約ビデオを効率的に制作できます。