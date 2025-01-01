見込み入居者向けに設計された魅力的な30秒のビデオを作成し、主要な賃貸物件のバーチャルホームツアーを提供します。ビジュアルスタイルは明るく招待的で、部屋間のスムーズなトランジションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で親しみやすいボイスオーバーと、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完され、すべての重要な特徴が強調されます。

