賃貸物件ビデオメーカー：簡単に魅力的なリスティングを作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なバーチャルツアーを生成し、問い合わせを増やしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産エージェントやプロパティマネージャー向けに特化した45秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、新しい物件リストのユニークな販売ポイントに焦点を当てます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、アメニティを示す目立つテキストオーバーレイを備えたクリーンなビジュアル美学を採用し、これらの物件リストビデオの魅力を高める洗練されたバックグラウンドミュージックと組み合わせます。
管理サービスを求める物件所有者を対象とした60秒のプロモーションビデオをデザインし、プロフェッショナルな不動産ビデオマーケティングの利点を説明します。ビジュアルスタイルはモダンで信頼性があり、HeyGenのAIアバターを利用して主要なサービスを説明し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なメッセージを伝え、不動産ビジネスのための説得力のあるストーリーを作成します。
賃貸物件を探している遠方の入居者に最適な、ダイナミックな30秒の地域スポットライトビデオを制作します。ビジュアル的には、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから得た近隣のアトラクションやアメニティのエネルギッシュなショットを組み込み、エネルギッシュな音楽の背景を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、より広いオーディエンスにリーチします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenの不動産ビデオメーカーとは何ですか？
HeyGenは、不動産プロフェッショナルが高品質な物件リスティングビデオ、バーチャルホームツアー、マーケティングコンテンツを簡単に作成できるように設計されたAI駆動のビデオプラットフォームです。最先端のAI技術と直感的なビデオテンプレートを活用して、不動産エージェントが効率的にプロフェッショナルなビデオを制作することを可能にします。
HeyGenでどのような種類の不動産ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的な物件リスティングビデオ、没入型のバーチャルホームツアー、説得力のあるテスティモニアルビデオ、情報豊富な説明ビデオなど、幅広い不動産ビデオを作成できます。多様なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリが、すべての不動産ビデオマーケティングニーズのための作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは不動産ビデオマーケティングをどのように強化しますか？
HeyGenは、エージェントが魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ大規模に制作できるようにすることで、不動産ビデオマーケティングを大幅に強化します。AIアバター、テキストからビデオへの変換、カスタムブランディングなどの機能を活用して、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォーム向けに一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成し、より多くの見込み購入者を効果的に引き付けます。
HeyGenを使って賃貸物件ビデオを作成するのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても、賃貸物件ビデオの作成を簡単かつ効率的にします。さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、テキストからビデオへの変換とボイスオーバー生成のためのスクリプトを追加し、ストックライブラリからメディアを組み込んで、魅力的な賃貸リスティングビデオを迅速に制作できます。