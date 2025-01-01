魅力的なリスティングのための賃貸物件紹介ビデオメーカー

直感的な不動産ビデオメーカーと多様なテンプレート＆シーンを使用して、素晴らしい物件リスティングビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産管理会社に物件所有者や潜在的な投資家を引きつけることを目的とした、洗練された45秒の不動産ビデオメーカー制作を開発してください。ビジュアルスタイルはスリークでコーポレートなもので、スクリプトからの「テキストからビデオ」機能を使用して作成された「AIアバター」によるプロフェッショナルなボイスオーバーが、成功した物件リスティングビデオと管理サービスを強調します。
サンプルプロンプト2
不動産ビデオテンプレートを使用して、物件オプションを比較している潜在的な購入者や長期賃借人向けにカスタマイズされた、情報豊かな60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでグラフィックに富んだビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく安心感のあるナレーターを起用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質なビジュアルを提供し、「字幕/キャプション」で物件の特徴を明確にし、アクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
不動産エージェントや家主とのより個人的なつながりを求める見込み客やフォロワーをターゲットにした、ソーシャルメディア用のパーソナライズされた20秒のイントロメーカー動画をデザインしてください。美学は本物で親しみやすく、会話調のトーンを持ち、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をさまざまなプラットフォームに活用し、パーソナライズされた「ボイスオーバー生成」を使用して自己紹介と顧客サービスへのコミットメントを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

賃貸物件紹介ビデオメーカーの使い方

賃貸物件の魅力的なイントロビデオを簡単に作成し、潜在的な入居者を引きつけ、主要な特徴を効率的に強調します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
「不動産ビデオテンプレート」に特化した多様な「テンプレートとシーン」から選ぶか、白紙のキャンバスからイントロを構築します。
2
Step 2
物件の詳細を追加
自分の物件の写真やビデオをアップロードするか、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から「ストックアセット」を使用して、賃貸物件を効果的に紹介します。
3
Step 3
音声とビジュアルで洗練
プロフェッショナルな「ボイスオーバー」ナレーションを「ボイスオーバー生成」ツールで強化し、ダイナミックなトランジションを適用して、賃貸物件紹介ビデオにスムーズで洗練された外観を作り出します。
4
Step 4
イントロをエクスポート
「不動産ビデオ」を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、ソーシャルメディアプラットフォームや直接の物件リスティングに最適な形式でイントロを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物件の成功事例を強調

満足した入居者や家主からの説得力のあるビデオ証言や成功事例を作成し、信頼と信頼性を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして不動産ビデオ制作を強化できますか？

HeyGenは不動産プロフェッショナルが高品質な不動産ビデオやバーチャルホームツアーを簡単に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、潜在的な購入者を引きつける魅力的な物件リスティングビデオを作成します。

HeyGenは賃貸物件紹介ビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはダイナミックな賃貸物件紹介ビデオやYouTubeイントロを作成するのに最適な、さまざまな不動産ビデオテンプレートとシーンを提供しています。私たちのプラットフォームは、リスティングのためのアニメーションイントロを生成するプロセスを簡素化します。

HeyGenを使用して不動産ビデオコンテンツをブランド化できますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや特定の色を使用して不動産ビデオ制作を完全にブランド化することを可能にします。これにより、物件リスティングビデオがソーシャルメディア全体で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは不動産ビデオにどのような音声およびアクセシビリティ機能を提供していますか？

HeyGenは、視聴者のエンゲージメントを高めるために、不動産ビデオにプロフェッショナルなナレーションを追加する高度なボイスオーバー生成を提供しています。さらに、字幕やキャプションを簡単に追加して、潜在的な購入者を含む幅広い視聴者にコンテンツをアクセスしやすくすることができます。