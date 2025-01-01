リノベーションビデオメーカー: 驚くべきホームメイクオーバービデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ソーシャルメディア向けの驚くべきビフォーアフターリノベーションビデオを簡単に作成。

潜在的な住宅リノベーションのクライアント向けに、劇的な変化を示す30秒のビフォーアフターリノベーションビデオを作成してください。視覚スタイルはテンポが速く、影響力があり、HeyGenのAI音声オーバーを使用して変化を語り、重要な改善点を強調する、心を高揚させる音楽トラックを利用してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しくリノベーションされた物件を対象に、バーチャルステージング要素を取り入れた1分間の不動産ビデオメーカーのプレゼンテーションを開発してください。ビデオはプロフェッショナルでクリーンな視覚美学を持ち、情報豊かなトーンで、HeyGenのAIアバターを使用して物件の主要な特徴を紹介し、魅力的な対話を生成します。
サンプルプロンプト2
DIYプロジェクト愛好者向けに、特定の住宅リノベーションプロジェクトを最初から最後まで詳細に説明する45秒のダイナミックなビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルは指導的で魅力的であり、HeyGenの字幕/キャプションを取り入れて明確さとアクセス性を高め、幅広い視聴者がステップを簡単にフォローできるようにします。
サンプルプロンプト3
商業クライアントや包括的なサービスを求める住宅所有者を対象にした、リノベーションビデオメーカー会社のための詳細な2分間の企業ビデオを構築してください。プロセスとポートフォリオを高品質の映像で示し、洗練された権威ある視覚スタイルを強調し、磨かれた背景音楽を使用し、HeyGenのスムーズなトランジションを活用して、ブランドコントロールを反映したシームレスでプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リノベーションビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、ホームリノベーションの旅を魅力的なビフォーアフタービデオに変換し、簡単に作成し、驚くべき結果を得ることができます。

1
Step 1
メディアをアップロード
「ビフォー」と「アフター」の写真やビデオクリップをプラットフォームに簡単にアップロードします。画像からビデオへのAIがあなたのビジュアル資産をダイナミックな物語に変換し、編集の準備を整えます。
2
Step 2
視覚要素とテキストを追加
カスタマイズ可能なテンプレートから選んで、リノベーションストーリーを構築します。動的なテキストアニメーションを追加したり、HeyGenのAIアバターを統合したりして、ビデオを強化します。
3
Step 3
AI音声オーバーを生成
リアルなAI音声オーバーを生成して、リノベーションストーリーにプロフェッショナルなタッチを加えます。さまざまな声や言語から選んで、進捗をナレーションし、重要な詳細を強調します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
HeyGenのブランドコントロールを使用して、ロゴやカラーを追加し、統一感のある外観を作り出します。完成したら、驚くべきビフォーアフターリノベーションビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオでクライアントの成功を強調

.

成功したホームリノベーションプロジェクトやクライアントの声を誇らしげに表示する魅力的なAIパワードビデオを作成し、信頼を築き、新しい顧客を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenがAIを活用したツールを使用して、プロフェッショナルなビフォーアフターリノベーションビデオや不動産ビデオコンテンツの作成をどのように簡素化するかを発見してください。

HeyGenは「AIを活用したツール」と「AI画像からビデオ生成器」を利用して、あなたのアイデアや静止画像をダイナミックな「ビフォーアフターリノベーションビデオ」や魅力的な「不動産ビデオメーカー」コンテンツに変換します。「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を利用して、高品質なビジュアルストーリーを簡単に制作できます。

HeyGenを使用してホームリノベーションビデオやバーチャルステージングコンテンツを作成する際に、ブランドの一貫性を維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な「ブランドコントロール」を提供し、すべての「ホームリノベーションビデオ」や「バーチャルステージング」プレゼンテーションにロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込むことができます。「カスタマイズ可能なテンプレート」により、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenのAIアバターとAI音声オーバーは、リノベーションビデオメーカーのプロジェクトやDIYプロジェクトをどのように強化できますか？

HeyGenはリアルな「AIアバター」を統合し、自然な音声の「AI音声オーバー」を生成することで、「リノベーションビデオメーカー」や「DIYプロジェクト」を強化します。この機能により、複雑なステップを説明したり、特徴を強調したりする際に、魅力的でプロフェッショナルなナレーションを提供し、自分の声を録音したりカメラに出演したりする必要がありません。

HeyGenの画像からビデオへのAIは、画像から魅力的なホームリノベーションビデオを作成するためにどのような能力を持っていますか？

HeyGenの「画像からビデオへのAI」は、プロパティやデザインの画像を魅力的な「ホームリノベーションビデオ」に簡単に変換し、強力な「AI画像からビデオ生成器」として機能します。「スムーズなトランジション」と動的な要素の追加を可能にし、静止写真を「ソーシャルメディアビデオ」や物件リストのために生き生きとさせます。