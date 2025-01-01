リノベーションマッピングインサイトビデオメーカー: ビジュアル化と計画
プロフェッショナルなホームリノベーションビデオを数分で作成。テンプレートとシーンの豊富なリソースにアクセスして、デザインをビジュアル化し、バーチャルステージングでクライアントを感動させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産プロフェッショナルやプロパティデベロッパー向けに、プロパティリスティングのための「バーチャルステージング」の力を示す45秒のプロモーションビデオを開発します。ビジュアルの美学は洗練されており、空の部屋と美しく家具が配置されたバーチャルな対比をスムーズなディゾルブで提示し、プロフェッショナルで落ち着いたインストゥルメンタルスコアで強調します。HeyGenのAIアバターを知識豊富なプレゼンターとして使用し、ボイスオーバー生成を利用してこれらのデジタルトランスフォーメーションの利点を説明し、プロパティをより魅力的にします。
DIY愛好家やホームデザイナー志望者を対象にした、革新的な「ホームデコアイデア」を「3Dホームデザインツール」を使用して探求する、インスピレーションを与える60秒のビデオを制作します。ビジュアルは豊かで詳細であり、さまざまなデザインオプションと素材パレットを柔らかく招待的なカラースキームで提示し、穏やかなアコースティックバックグラウンドトラックに設定します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアル例を強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに合わせてビデオを完璧にフレーム化します。
建設業者や建築家向けに、複雑なプロジェクトの「レイアウト生成」を効率化する「リノベーションマッピングインサイト」を詳述する、簡潔な30秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でプロフェッショナルであり、データ駆動の決定とともに進化するフロアプランのアニメーションオーバーレイを特徴とし、活気に満ちた集中した企業サウンドトラックで伴奏します。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで複雑な情報を効率的に提示し、技術用語やプロジェクトフェーズを明確にするために字幕を追加します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホームリノベーションとデザインコンセプトを効果的にビジュアル化できますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやAIアバターを含む直感的なツールを提供し、「ホームデコアイデア」や「インテリアデザイン」コンセプトを魅力的なビデオに変換できます。「テキスト-to-ビデオ」機能を使用して、複雑なデザインを簡単にビジュアル化し、伝えることができます。
HeyGenは魅力的な「ビフォーアフター」リノベーションビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「リノベーションビデオメーカー」として理想的で、どんな「ホームリノベーション」プロジェクトでも「瞬時の変化」を示す素晴らしい「ビフォーアフター」ビデオを簡単に作成できます。多様なシーンやメディアライブラリのサポートを利用して、すべての詳細を強調します。
HeyGenはリノベーションマッピングインサイトビデオの生成にどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力な「AIビデオメーカー」機能を活用して、「リノベーションマッピングインサイトビデオメーカー」の作成を効率化します。私たちの「AIアバター」技術と「テキスト-to-ビデオ」機能により、詳細なプロジェクト概要の「エンドツーエンドビデオ生成」が可能です。
HeyGenを使用してホームデザインビデオのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「ホームデザイン」ビデオがあなたの独自のビジョンを反映するように、ロゴや色などの包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、さまざまな「テンプレートとシーン」を用意しています。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」も可能で、どのプラットフォームにもコンテンツを合わせることができます。