更新トレーニングビデオツール：効果的で魅力的なアップデート

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、更新のための魅力的なビデオベースの学習を簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員全員を対象とした1分間のコンプライアンスリフレッシュビデオを制作し、親しみやすくアニメーション化されたビジュアルスタイルと明るい背景音楽を使用します。このビデオは、初期のオンボーディングビデオの一部として、主要な会社方針を紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を魅力的でアクセスしやすい方法で提示し、多様な視聴者にとって複雑なルールを理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
フィールドサービス技術者向けに2分間の指導ビデオを作成し、複雑な機器のメンテナンス手順を示します。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで直接的であり、ステップバイステップのビジュアルと画面上のテキストオーバーレイで重要な安全警告を強調します。このビデオは、ビデオベースの学習の中核として機能し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効果的に利用して、詳細な手順書を迅速に明確で包括的なビデオチュートリアルに変換します。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに45秒のクイックアップデートビデオをデザインし、新しい製品機能や価格構造を発表します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでエネルギッシュであり、大胆なグラフィックと速いペースのモチベーショナルなナレーションを特徴とし、注意を引き続けます。このトレーニングビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなメッセージを迅速に組み立て、分散したチーム全体で効率的な知識更新のためのタイムリーで一貫したコミュニケーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

更新トレーニングビデオツールの仕組み

効率と影響を考慮して設計された強力な機能を使用して、チームのための魅力的で最新の更新トレーニングビデオの作成を簡素化します。

1
Step 1
トレーニングビデオスクリプトを作成する
直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、更新トレーニングスクリプトをダイナミックなビデオに変換することから始めます。これにより、書かれた資料から直接魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択する
AIアバターを選択してコンテンツを提示することで、ビデオを強化します。これらのAIアバターは情報を明確に伝え、更新トレーニング全体で学習者のエンゲージメントを維持します。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを追加する
包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴと色で更新トレーニングビデオをカスタマイズします。これにより、視覚的一貫性が確保され、企業のアイデンティティが強化されます。
4
Step 4
トレーニングコンテンツをエクスポートして共有する
ビデオを完成させ、さまざまな最適化された形式とアスペクト比で簡単にエクスポートします。これにより、更新トレーニングコンテンツがさまざまなプラットフォームやデバイスでシームレスに配信できるようになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングコンテンツを明確にする

AIビデオを活用して、複雑または技術的な主題を簡素化し、すべての学習者にとって更新トレーニングをより明確で効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはアニメーション化されたトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオとAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的なアニメーション化されたトレーニングビデオに変換します。その直感的なテキストからビデオへの機能は、ビデオ制作プロセス全体を簡素化し、強力なトレーニングビデオツールとして機能します。

HeyGenのトレーニングビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールを含む幅広いビデオテンプレートと強力なカスタマイズ機能を提供します。企業のトレーニングニーズに合わせてコンテンツを簡単に調整し、ビデオベースの学習資料でブランドの一貫性を維持できます。

HeyGenはトレーニングコンテンツの複数のエクスポート形式とナレーションオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なナレーション生成を提供し、自動的に字幕/キャプションを含めることで、ビデオベースの学習のアクセシビリティを向上させます。また、最終的なトレーニングビデオをさまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートすることができ、理想的な更新トレーニングビデオツールとなります。

HeyGenは魅力的な更新トレーニングビデオを作成するための効果的なツールですか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な更新トレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成するために設計された強力なトレーニングビデオツールです。そのシームレスな機能は、企業が高品質で魅力的なビデオコンテンツを制作し、従業員が最新情報をダイナミックなAIビデオを通じて更新することを保証します。