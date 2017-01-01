再生可能エネルギー動画メーカーで持続可能なストーリーを伝える

強力なメディアライブラリを使用して、再生可能エネルギープロジェクトのための力強いビジュアルストーリーを伝えましょう。

太陽光発電を検討している住宅所有者向けに、45秒のダイナミックな説明動画を作成します。明るく楽観的なビジュアルスタイルで、エネルギーの流れとコスト削減を示すクリーンなモーショングラフィックスを使用し、フレンドリーで情報豊富なAIアバターがメリットを明確なボイスオーバーで説明します。持続可能でコスト効果の高いエネルギーソリューションを求める住宅所有者をターゲットにしています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の持続可能性イニシアチブのための60秒の魅力的なビジュアルストーリーテリング作品を制作します。この動画は、エコ意識の高い消費者や潜在的なビジネスパートナーを対象としており、自然の風景や再生可能エネルギープロジェクトのインスピレーションを与えるストック映像をフィーチャーします。テキストからビデオへの生成によるナarrativeを強調する、感動的でシネマティックなオーディオトラックが必要です。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスがグリーンソリューションを採用するよう促すために、AIビデオ生成機能を使用して30秒のプロモーションビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでエネルギッシュであり、鮮やかなアニメーションとキャッチーでアップビートなバックグラウンドトラックを使用します。このオンラインビデオメーカーの例は、スタートアップや中小企業が効率的なマーケティングツールを求めていることを示すために、どのように簡単にエコフレンドリーなミッションを伝えることができるかを示します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのビデオテンプレートを活用して、新しい再生可能エネルギー製品を発売するマーケティングチーム向けに50秒の情報ビデオをデザインします。美学はプロフェッショナルで洗練されており、明確な製品ビジュアルとインフォグラフィックスを組み込み、企業的でありながら魅力的なサウンドトラックを使用します。このクイックガイドは、マーケティングの専門家向けに最適化されており、複雑な技術を効果的なビジュアルコミュニケーションを通じて幅広いオーディエンスにアクセス可能にするために、主要な機能と利点を明確に説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

再生可能エネルギー動画メーカーの使い方

AIを活用して、再生可能エネルギーのコンセプトをダイナミックなビジュアル、カスタムブランディング、プロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的な動画に変換します。

1
Step 1
ナラティブを作成する
再生可能エネルギー動画のスクリプトをアウトライン化することから始めます。当プラットフォームは高度なAIビデオ生成を使用して、テキストを魅力的なビジュアルに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択する
豊富なメディアライブラリのストック映像から選んでメッセージを強化します。リアルなAIアバターを統合して、持続可能性イニシアチブを人間味を持って提示します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用する
ロゴや色などのカスタムブランディング要素で動画をパーソナライズします。明確でプロフェッショナルなボイスオーバーを生成して、再生可能エネルギーメッセージを効果的に伝えます。
4
Step 4
説明動画をエクスポートする
動画が完成したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートし、強力な再生可能エネルギーストーリーを世界に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

再生可能エネルギーの成功事例を紹介する

.

成功した再生可能エネルギープロジェクトや顧客の声を魅力的なAI動画で紹介し、信頼を築き、採用を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な再生可能エネルギー動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIビデオ生成プラットフォームであり、再生可能エネルギーのための魅力的な説明動画を簡単に制作できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートとAIアバターを活用して、複雑な持続可能性イニシアチブとビジュアルストーリーテリングを効果的に伝えます。

HeyGenが太陽エネルギーのマーケティングに効果的なAIビデオ生成ツールである理由は何ですか？

HeyGenのオンラインビデオメーカーは、簡単に高品質な太陽エネルギー動画を作成する力を与えます。AIアバター、ボイスオーバー生成、カスタムブランディングコントロールを活用して、視聴者に響くプロフェッショナルなコンテンツを制作します。

HeyGenで持続可能性動画を迅速に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIプラットフォームを通じて持続可能性動画の制作を効率化します。豊富なメディアライブラリとストック映像にアクセスして、ビジュアルストーリーテリングを強化し、効率的な持続可能性動画メーカーとなります。

HeyGenはクリエイティブな動画コンテンツのためのさまざまなオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なビデオテンプレート、AIアバター、強力なボイスオーバー生成を提供し、クリエイティブなニーズに応えます。再生可能エネルギーやそれ以上の魅力的なコンテンツを作成するためのオールインワンのオンラインビデオメーカーです。