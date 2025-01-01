再生可能エネルギー研修ビデオジェネレーターが簡単に

スクリプトからの高度なテキストビデオ変換を使用して、持続可能性研修のための魅力的な教育コンテンツを迅速に制作します。

217/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員を対象に、ESG報告の複雑さを簡素化し、企業の持続可能性イニシアチブにおけるその重要性を説明する90秒の企業研修ビデオを作成してください。モダンでデータ駆動のビジュアルアプローチを採用し、洗練されたインフォグラフィックと明確なテキストオーバーレイを使用し、正確で情報豊富なAIのナレーションでサポートしてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細なポリシードキュメントをアクセスしやすく魅力的な教育コンテンツに効率的に変換してください。
サンプルプロンプト2
高校生向けに、再生可能エネルギーの推進と気候変動意識へのポジティブな影響について彼らを鼓舞する、45秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルナラティブはダイナミックで高揚感のあるもので、エネルギッシュなアニメーション、インパクトのある実世界の映像、アップビートなサウンドトラックを特徴とし、明確で若々しいAIの声で伴奏してください。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、すべての学習者に完全なアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
新しい再生可能エネルギーシステムの運用面について、内部チーム向けに包括的な120秒の従業員研修ビデオを開発し、継続的なコース作成の重要な一部として機能させてください。このビデオは、段階的なビジュアルガイドと簡潔な画面上のテキストを備えた構造化されたプロフェッショナルな美学を必要とし、落ち着いた励ましのAIの声でサポートされます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、一貫性のある高品質なプレゼンテーションを確保し、生産プロセスを合理化してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

再生可能エネルギー研修ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して再生可能エネルギーと持続可能性に関する影響力のある教育ビデオを簡単に制作し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
教育コンテンツをエディターに貼り付けます。AIがテキストを分析し、スクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して魅力的なビデオの準備をします。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選び、再生可能エネルギーのトピックに視覚的に合う適切なテンプレートやシーンを選択します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加する
プロフェッショナルなAIナレーションでビデオを強化し、メッセージを明確に伝えます。自動生成された字幕/キャプションも利用可能で、アクセシビリティを確保します。
4
Step 4
研修ビデオをエクスポートする
最終的な再生可能エネルギー研修ビデオを生成します。さまざまなアスペクト比でダウンロードし、チームや視聴者を教育しインスパイアする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントを向上させる

.

AIビデオ技術を活用して、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させるダイナミックでインタラクティブな再生可能エネルギー研修コンテンツを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは再生可能エネルギーのための魅力的な教育コンテンツをどのように作成できますか？

HeyGenを使用すると、再生可能エネルギーのための魅力的な教育コンテンツを簡単に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ変換機能を備えたAIビデオジェネレーターを活用し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、効果的に教育し情報を提供するインスピレーションを与えるビデオをデザインします。

HeyGenは企業の持続可能性イニシアチブのためのプロフェッショナルな研修ビデオを制作できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな研修ビデオや影響力のある持続可能性ビデオを制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。AIのナレーションと自動字幕/キャプションを使用して、企業研修のための一貫したブランドコンテンツを確保し、従業員研修とESG報告を強化します。

HeyGenはインスピレーションを与える持続可能性ビデオをデザインするためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、インスピレーションを与えるビデオをデザインするための広範なクリエイティブ機能を提供しており、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや300以上のアニメーションを含んでいます。これらのツールは、持続可能性ビデオ制作のための魅力的なビジュアルナラティブと影響力のあるストーリーテリングを作成する力をユーザーに与え、専門的なグリーンテンプレートも利用可能です。

HeyGenは多様な再生可能エネルギービデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは多様な再生可能エネルギービデオの作成を簡素化し、強力な再生可能エネルギー研修ビデオジェネレーターおよびAI教育ビデオツールとして機能します。スクリプトを魅力的なソーラービデオに簡単に変換し、プロフェッショナルなAIアバターを活用し、さまざまなプラットフォームやソーシャルメディアに合わせたアスペクト比のリサイズを利用します。