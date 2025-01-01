強力な再生可能エネルギーレポートビデオメーカー

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な環境メッセージを魅力的なコーポレートサステナビリティレポートビデオに変換します。

一般の人々や潜在的な投資家に向けて、新しいソーラーファームプロジェクトについて教育することを目的とした、鮮やかな60秒のビデオを制作してください。このビデオは、明確な「データビジュアライゼーション」を強調し、その影響を伝えるものです。ビジュアルスタイルは現代的で楽観的であり、ダイナミックなモーショングラフィックスと再生可能エネルギーのストック映像を特徴とし、音声はプロフェッショナルでありながら魅力的であるべきです。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロジェクトの成功を伝える魅力的なビジュアルを迅速に組み立ててください。

サンプルプロンプト1
企業の年間「コーポレートサステナビリティレポートビデオ」を要約する洗練された45秒のビデオを開発し、ステークホルダーやB2Bパートナーを対象に「ESGレポート」に関心を持たせます。このビデオは、洗練されたビジュアル美学、クリーンなタイポグラフィ、そして自信に満ちた権威あるナレーションを通じてプロフェッショナリズムを醸し出すべきです。HeyGenの「AIアバター」を統合することで、複雑なデータのプレゼンテーションに人間味を加えることができます。
サンプルプロンプト2
若年層を対象にした「ソーシャルメディア」キャンペーンビデオを30秒で制作し、「気候変動意識」を高め、簡単な行動を促進します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、共有しやすいものであり、大胆なテキストオーバーレイとエネルギッシュな音楽を取り入れ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。特に、音声なしでもアクセス可能でエンゲージメントを高めるために、目立つ「字幕/キャプション」を含めてください。
サンプルプロンプト3
企業向けに50秒の魅力的なプロモーションビデオを想像し、「AIビデオメーカー」であるHeyGenが「再生可能エネルギーレポートビデオメーカー」の作成をどのように効率化するかを示します。このビデオは、クリーンでユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルを特徴とし、スムーズなトランジションと明確で説得力のある声を持ち、マーケティングチームやPRプロフェッショナルを対象としています。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用して生のテキストからコンテンツを生成し、関連するビジュアルのための豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用する効率性を強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

再生可能エネルギーレポートビデオメーカーの使い方

複雑な再生可能エネルギーデータと洞察を、ステークホルダーを引き付け、環境メッセージを強化する魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
再生可能エネルギーレポートのデータとナラティブをテキストとして入力することから始めます。強力な「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が、コンテンツをダイナミックなビデオに変換し、制作時間を大幅に節約し、ワークフローを効率化します。
2
Step 2
グリーンテンプレートを選択
サステナビリティレポート用にデザインされた「テンプレートとシーン」のキュレーションライブラリから選択します。これらの視覚的に魅力的なプリセットは、コーポレートサステナビリティレポートビデオを明確かつ効果的に紹介するためのプロフェッショナルな基盤を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、データビジュアライゼーション、および「AIアバター」を使用して、調査結果を提示するビデオを強化します。ブランドのロゴと色を統合して、一貫した企業アイデンティティを維持し、レポートを独自のものにします。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
再生可能エネルギーレポートビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。魅力的な環境メッセージをソーシャルメディアで簡単に共有し、行動を促し、持続可能な実践を強調します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サステナビリティと行動を促進

重要な環境メッセージを伝え、持続可能な未来に向けた行動を促すインスパイアリングなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなコーポレートサステナビリティレポートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、プロフェッショナルなコーポレートサステナビリティレポートビデオの作成を簡素化します。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」と多様なテンプレートを使用して、複雑なデータを魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換できます。

HeyGenは再生可能エネルギープロモーションビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやブランディングコントロールを含む広範なクリエイティブオプションを提供し、魅力的な再生可能エネルギープロモーションビデオをデザインできます。ロゴ、特定の色、データビジュアライゼーションを組み込んで、影響力のある環境メッセージを作成します。

HeyGenのどの機能がサステナビリティビデオの効率的な作成を強化しますか？

HeyGenはAIアバターとナレーション生成を利用してサステナビリティビデオの制作を効率化します。これにより、テキストから迅速にコンテンツを作成し、重要な気候変動意識メッセージを迅速に広範なオーディエンスに届けることができます。

HeyGenのビデオは異なるソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、サステナビリティビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応させるのが簡単です。私たちのビデオテンプレートは最大のリーチを目指して設計されており、影響力を高めるのに役立ちます。