リモートワークトレーニングビデオメーカー: エンゲージメントと生産性を向上

AIアバターを使用して、リモート学習を強化する魅力的でスケーラブルな社員トレーニングビデオを作成しましょう。

新しいリモート社員がグローバルなテクノロジー企業に参加する際に、会社の文化や基本的なツールに迅速に慣れるための45秒の紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、アニメーショングラフィックスとプロフェッショナルで親しみやすいAIのナレーションを使用して、初期のオンボーディングプロセスをスムーズに進めるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
部門を超えた既存の社員向けに、新しいソフトウェアのアップデートや改訂された会社方針を詳述する60秒の指導ビデオを作成してください。ビデオには明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションが必要で、画面録画要素を組み込むことも可能です。情報を提示するために権威あるが親しみやすいAIアバターを使用し、自動字幕/キャプションを通じて包括的な理解を確保します。
サンプルプロンプト2
ハイブリッドな労働環境での効果的なリモートワークのコラボレーションのベストプラクティスを促進する30秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたエネルギッシュなもので、多様なテンプレートとシーンを使用してさまざまなヒントを示し、すべての社員にとって情報が豊富で視覚的に刺激的なコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト3
トレーニングマネージャー向けに、古いテキストベースのマニュアルをどのようにして魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換できるかを示す50秒の情報ピースをデザインしてください。プレゼンテーションはプロフェッショナルでシンプルであり、スクリプトからビデオへの変換機能を使用して、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化された洗練されたビデオを作成する効率性を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモートワークトレーニングビデオメーカーの使い方

直感的なAI駆動プラットフォームを使用して、リモートワークフォース向けの魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化し、すべてのチームで一貫した効果的な学習を実現します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まず、トレーニングコンテンツを作成します。プラットフォームのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、書かれた指示をビデオの音声に簡単に変換できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、トレーニング資料を提示し、エンゲージメントを高めます。これにより、リモートワークトレーニングビデオに人間味を加えることができます。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ビデオが会社の美学に合うようにします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、カスタムブランディングをトレーニングコンテンツにシームレスに統合します。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有
完成したら、さまざまなプラットフォームに適した形式でビデオを簡単にエクスポートします。新しい社員トレーニングビデオをリモートチームにスマートな共有オプションで配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リモートチームの文化を育む

インスピレーションを与える動画を制作し、強い企業文化を育み、士気を高め、リモートチームを動機付けし、一致団結させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストをリアルなAIアバターを使ってビデオに変換することで、トレーニングビデオの作成方法を革新します。このAI駆動のアプローチにより、制作時間が大幅に短縮され、多様なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはリモートチーム向けのスケーラブルな社員トレーニングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはリモートワークトレーニングビデオメーカーとして理想的であり、高品質でスケーラブルな社員トレーニングビデオを制作することができます。その機能は、リモートチームの一貫したオンボーディングと継続的な学習をサポートし、すべての人が効率的に標準化されたカスタムブランドコンテンツを受け取ることを保証します。

HeyGenはトレーニングビデオコンテンツの品質を向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオを向上させるための高度な機能を提供します。豊富なAIアバターの選択肢と自然なボイスオーバー生成により、魅力的な配信が可能です。また、自動字幕/キャプションを追加し、カスタムブランディングオプションを利用して、プロフェッショナルでアクセスしやすいビデオドキュメンテーション体験を確保できます。

HeyGenはAIを使って効果的なリモートワークトレーニングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、AI駆動のプラットフォームを活用してビデオ制作を効率化することで、効果的なリモートワークトレーニングを支援します。テキストスクリプトをAIアバターと合成音声を使ったダイナミックなプレゼンテーションに変換することで、分散した労働力向けに包括的なトレーニングビデオを簡単に作成し、配信することができます。