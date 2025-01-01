リモートワークトレーニングビデオジェネレーター：AIでチームスキルを向上
リアルなAIアバターで新しい採用者を視覚的に引き付け、リモートオンボーディングと知識共有を革新します。
リモートチーム向けの新しいソフトウェア機能を示す30秒の迅速なトレーニングビデオを開発してください。テキストからビデオへのスクリプトから簡単に派生したコンテンツは、動的で情報豊かであり、自動字幕/キャプションと高速で洗練されたビジュアルスタイルを利用して、既存の従業員に迅速にアップデートを教育します。
HRプロフェッショナルとチームリーダーを対象とした重要なリモートオンボーディングプロセスを詳細に説明する60秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、各ステップを視覚的に示し、クリーンで安心感のあるトーンと明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを確保し、スムーズな知識移転を実現します。
リモートチームメンバー向けに、仕事の生産性とワークライフバランスを維持するためのベストプラクティスを強調する50秒のモチベーションビデオをデザインしてください。生成AI機能を活用し、AIアバターが自信を持ってメッセージを伝えるビデオを作成し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、視覚的に魅力的なスタイルで観客をインスパイアします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してAIビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、コンテンツ作成を簡素化します。テキストからビデオへの機能と生成AIを活用することで、スクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、AIナレーションを含めることで、ビデオ制作のワークフローを非常に効率的にします。
HeyGenのデジタルアバターはクリエイティブなビデオコンテンツを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなデジタルアバターは、非常に魅力的でクリエイティブなビデオコンテンツを作成するための中心的な要素です。これらのアバターは生成AIによって強化され、ビデオにプロフェッショナルなタッチを加え、ウェルカムビデオから教育チュートリアル、さらにはソーシャルメディアビデオに至るまで、あらゆる用途に理想的です。
HeyGenのプラットフォームでどのようなクリエイティブなビデオフォーマットを制作できますか？
HeyGenは多用途なツールのおかげで、さまざまなクリエイティブなビデオフォーマットの作成を可能にします。視覚的に豊かなビデオチュートリアル、魅力的なプロモーションコンテンツ、モチベーションビデオなどを、簡単なアスペクト比のリサイズと強力なブランディングコントロールで制作できます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のための動的な編集機能を提供していますか？
はい、HeyGenは動的な編集機能を備えた強力なAIビデオ編集ソフトウェアを提供しており、明確な構造と高品質なビデオ出力を保証します。プラットフォームのテンプレートと広範なメディアライブラリサポートにより、複雑な従来の編集なしで洗練されたビデオ作成が可能になり、ビデオ制作のワークフローを効率化します。