リモートワークトレーニングビデオジェネレーター：AIでチームスキルを向上

リアルなAIアバターで新しい採用者を視覚的に引き付け、リモートオンボーディングと知識共有を革新します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモートチーム向けの新しいソフトウェア機能を示す30秒の迅速なトレーニングビデオを開発してください。テキストからビデオへのスクリプトから簡単に派生したコンテンツは、動的で情報豊かであり、自動字幕/キャプションと高速で洗練されたビジュアルスタイルを利用して、既存の従業員に迅速にアップデートを教育します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルとチームリーダーを対象とした重要なリモートオンボーディングプロセスを詳細に説明する60秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、各ステップを視覚的に示し、クリーンで安心感のあるトーンと明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを確保し、スムーズな知識移転を実現します。
サンプルプロンプト3
リモートチームメンバー向けに、仕事の生産性とワークライフバランスを維持するためのベストプラクティスを強調する50秒のモチベーションビデオをデザインしてください。生成AI機能を活用し、AIアバターが自信を持ってメッセージを伝えるビデオを作成し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、視覚的に魅力的なスタイルで観客をインスパイアします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモートワークトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIアバター、テキストからビデオ、動的編集を使用して、リモートチーム向けの魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成し、リモートオンボーディングと知識共有を簡素化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツの作成から始めます。プラットフォームは、テキストスクリプトを直接ビデオに変換する高度なテキストからビデオへの機能を提供し、コンテンツ作成を効率化します。
2
Step 2
デジタルプレゼンターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。これらのデジタルアバターは、リモートワークフォースに対して魅力的でパーソナライズされたトレーニングコンテンツを提供します。
3
Step 3
AIナレーションとビジュアルを追加
プロフェッショナルなAIナレーションを追加して、明確で一貫したナレーションを確保します。また、関連するビジュアルや画面録画を統合して、複雑な概念を効果的に説明します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
トレーニングビデオが完成したら、自動字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保し、高品質なトレーニングビデオをリモートチームと簡単に共有して、シームレスな知識移転を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルカム＆モチベーションビデオを制作

.

新しい採用者向けの魅力的なウェルカムビデオとモチベーションコンテンツを作成し、リモートワーク環境内でのつながりを促進し、士気を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してAIビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、コンテンツ作成を簡素化します。テキストからビデオへの機能と生成AIを活用することで、スクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、AIナレーションを含めることで、ビデオ制作のワークフローを非常に効率的にします。

HeyGenのデジタルアバターはクリエイティブなビデオコンテンツを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなデジタルアバターは、非常に魅力的でクリエイティブなビデオコンテンツを作成するための中心的な要素です。これらのアバターは生成AIによって強化され、ビデオにプロフェッショナルなタッチを加え、ウェルカムビデオから教育チュートリアル、さらにはソーシャルメディアビデオに至るまで、あらゆる用途に理想的です。

HeyGenのプラットフォームでどのようなクリエイティブなビデオフォーマットを制作できますか？

HeyGenは多用途なツールのおかげで、さまざまなクリエイティブなビデオフォーマットの作成を可能にします。視覚的に豊かなビデオチュートリアル、魅力的なプロモーションコンテンツ、モチベーションビデオなどを、簡単なアスペクト比のリサイズと強力なブランディングコントロールで制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のための動的な編集機能を提供していますか？

はい、HeyGenは動的な編集機能を備えた強力なAIビデオ編集ソフトウェアを提供しており、明確な構造と高品質なビデオ出力を保証します。プラットフォームのテンプレートと広範なメディアライブラリサポートにより、複雑な従来の編集なしで洗練されたビデオ作成が可能になり、ビデオ制作のワークフローを効率化します。