リモートワークポリシー動画ジェネレーター：HRコミュニケーションを簡素化
内部コミュニケーションを効率化し、法的コンプライアンスを確保します。私たちのジェネレーターはAIアバターを使用して、複雑なポリシーを魅力的な動画に変換します。
現在の従業員と将来の人材を対象に、柔軟な勤務オプションと包括的なリモートワークポリシーの利点を紹介する60秒の活気ある動画を開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなシーンの切り替えと魅力的なストックメディアを取り入れ、テンプレートとシーンの多様性を活用して、ワークライフバランスの向上と従業員の生産性を強調します。
すべてのリモート従業員とITサポートスタッフを対象に、会社の資産をリモートで保護するための重要なセキュリティプロトコルとベストプラクティスを詳述する30秒の情報動画を制作してください。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、画面上のテキストオーバーレイとHeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成を通じた簡潔なナレーションを特徴とし、法的コンプライアンスとアクセシビリティのために正確な字幕/キャプションを強化します。
すべてのリモートおよびハイブリッドスタッフを対象に、リモートワークに関連する会社のポリシーの重要な側面を迅速に思い出させる15秒のマイクロラーニング動画を生成し、最大のインパクトを目指し、時間を節約します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたダイナミックでビジュアルに駆動された美学を採用し、広範なリーチと簡単な消費を可能にする説明動画として提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリモートワークポリシー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIリモートワークポリシージェネレーターは、先進的なAIアバターとテキスト動画機能を備えており、組織が迅速に明確なリモートワークポリシー説明動画を作成できるようにします。この革新的なツールは、従業員が重要な会社のポリシーを理解し、スムーズな内部コミュニケーションを促進します。
HeyGenは魅力的な職場ポリシー動画を開発するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、職場ポリシー動画テンプレートの幅広い選択肢と強力な動画作成ツールを提供し、企業が魅力的な内部コミュニケーションを簡単に作成できるようにします。これらのテンプレートは、作業プロセスを効率化し、複雑なポリシー文書を伝えるのに役立ち、人事部門の時間を節約します。
リモートワークポリシー動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを通じて、リモートワークポリシー動画が会社のアイデンティティを反映することを保証します。これにより、どの動画テンプレートも簡単にパーソナライズし、一貫した会社のガイドラインと価値観を表現できます。
HeyGenは会社のポリシーの法的コンプライアンスをどのように支援しますか？
HeyGenのプラットフォームは、組織が動画形式で明確でアクセスしやすいポリシー文書を作成するのを支援し、法的コンプライアンスにとって重要です。複雑な情報をわかりやすい説明動画に変換することで、HeyGenはすべての会社のポリシーと手続きのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。