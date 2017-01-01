リモートワークオンボーディングビデオメーカー：簡単なバーチャルオンボーディング
リモートチーム向けの魅力的なウェルカムビデオを作成し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで従業員の定着率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームと採用マネージャー向けに、効果的な従業員オンボーディングのベストプラクティスを紹介する60秒の情報ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンなもので、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、オンボーディングの各段階を示します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で簡潔なメッセージを伝え、すべてのバーチャルオンボーディング資料で一貫性を確保します。
リモートチームリーダー向けに、成功するバーチャルオンボーディングセッションのためのクイックヒントを提供する30秒のダイナミックなトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはアクション指向で、クイックカットとテキストオーバーレイを使用して重要なポイントを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプションを使用して、音声なしで視聴する人にもアクセスしやすく、明確にします。
新しい採用者向けに、会社の文化と価値を強化する90秒のインスパイアリングで魅力的なウェルカムビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックでブランド化されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を組み込み、会社の美学に合致させます。このビデオは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートも考慮し、従業員維持のための多用途な資産とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは新しい採用者向けのリモートワークオンボーディングビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、リモートチームとバーチャルオンボーディングのために特別にデザインされた魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化します。AI駆動の機能とビデオテンプレートを活用して、従業員の定着率を向上させる包括的なオンボーディング体験を提供します。
HeyGenは新しい採用者向けの魅力的なウェルカムビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターと豊富なビデオテンプレートを使用して、パーソナライズされた魅力的なウェルカムビデオを制作する力を提供します。強力なブランディングコントロールにより、すべてのビデオが新しい採用者向けに会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenのAIアバターは効果的なトレーニングビデオの制作に使用できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、インパクトのあるトレーニングビデオやビデオチュートリアルの制作に最適で、一貫したプロフェッショナルな配信を可能にします。AI駆動の機能により、複雑なコンテンツを簡単に消化できる形式に簡素化し、すべての従業員の学習体験を向上させます。
HeyGenで会社のブランディングを使ってオンボーディングビデオをカスタマイズするのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをすべてのオンボーディングビデオに簡単に組み込むことができます。広範なビデオテンプレートライブラリにより、カスタマイズプロセスがさらに簡素化され、一貫したブランドメッセージを提供します。