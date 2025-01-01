あらゆるスキルレベルのためのリモートチュートリアル動画作成
編集スキル不要で魅力的なハウツーやトレーニング動画を作成、柔軟なテンプレートとシーンを活用。
新しいリモートチームメンバーを対象とした60秒のオンボーディング動画を制作し、会社のコアバリューと初期設定手順を示します。この動画には明るく励みになるビジュアルと、明確で魅力的なテキスト読み上げ音声を組み合わせて、歓迎と情報提供を行います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで視覚的に一貫したトレーニング動画を迅速に組み立て、良い第一印象を与えます。
既存の顧客向けに、最新の製品アップデートや新機能を強調する30秒の簡潔な動画発表を開発します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、AI生成のナレーションを使用して重要な情報を迅速に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、書かれたスクリプトから直接この動画を作成し、素晴らしいビジュアルと正確な情報を迅速に生産します。
カスタマーサポートのために、よくある質問に答えたり、一般的なトラブルシューティング手順を示したりする20秒のパーソナライズされた動画応答を迅速に生成します。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で役立つものであり、解決策を明確に示し、落ち着いた明瞭なナレーションが伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するグラフィックやストック映像を簡単に取り入れて、コンテンツ作成を効率化し迅速な支援を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして誰でもクリエイティブな動画作成を簡単にしますか？
HeyGenは、説明動画やトレーニング動画を含む素晴らしい動画を、上級の動画編集スキルを必要とせずに制作できるようにします。私たちのプラットフォームは生成AIを活用して、テキストをAIアバターとナレーション付きのプロフェッショナルな動画に変換し、クリエイティブな動画作成をアクセスしやすく効率的にします。
HeyGenはブランドに一貫したハウツー動画やプレゼンテーションを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなハウツー動画やアニメーションプレゼンテーションの制作を効率化するための多様な動画テンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供します。ユーザーはロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に適用し、強力なメディアライブラリにアクセスして、すべての動画がブランドの独自のアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenはリモートチュートリアル動画作成にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト動画やAIスクリプトライタ機能を含む高度なAI動画ツールを活用して、リモートチュートリアル動画作成を支援します。これらの機能により、チームは包括的な動画ドキュメントや指導動画を効率的に生成し、生産性とコラボレーションを向上させます。
HeyGenの生成AIプラットフォームはさまざまなクリエイティブプロジェクトのコンテンツをどのように強化しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、AIナレーション生成、キャラクタービルダー、アスペクト比のリサイズなど、多様な機能を提供し、パーソナライズされた動画応答から動画キャンペーンまで、幅広いクリエイティブプロジェクトをサポートします。これにより、コンテンツクリエイターは魅力的なデジタルプログラムを制作し、動画コンテンツを効果的に再利用できます。