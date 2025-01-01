リモートトレーニングビデオツール: AIによる学習

リモートチームを魅力的な社員トレーニングビデオで強化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーとテクニカルライターを対象にした60秒のチュートリアルビデオを開発し、リモートトレーニングビデオツールを使用してステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで非常に情報豊かにし、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してコンテンツを自動生成し、アクセシビリティのために同期された字幕/キャプションを強化し、ダイナミックでアップビートなバックグラウンドトラックを追加します。
サンプルプロンプト2
ビジネスオーナーと部門長を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、継続的な社員トレーニングのための包括的なトレーニングビデオライブラリを構築する利点を強調します。ビジュアルの美学は魅力的で明るくダイナミックにし、さまざまなテンプレートとシーンを使用して異なるトレーニングモジュールを紹介し、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的に豊かなコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
オペレーションマネージャーとチームリーダーのための45秒の実用的な説明ビデオを作成し、標準的なSOPをリモートトレーニングビデオツールを使用して効果的なトレーニングビデオに変換する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは効率性と明確さを伝え、実用的な応用に焦点を当て、落ち着いたガイド付きのボイスオーバー生成を行い、さまざまなプラットフォーム向けのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リモートトレーニングビデオツールの使い方

魅力的なAI駆動のトレーニングビデオで、リモートチームの社員オンボーディングとスキル開発を効率化します。

Step 1
トレーニングビデオを作成する
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、直感的なトレーニングビデオ作成インターフェースを使用してシーンをゼロから構築します。コアトレーニングコンテンツを入力し、後で簡単にカスタマイズできることを知っておいてください。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択してトレーニングをナレーションします。これにより、パーソナライズされたビデオ応答と、すべての指導コンテンツに一貫したプレゼンテーションスタイルを提供します。
Step 3
ブランディングとキャプションを適用する
ロゴや特定のブランドカラーを含む自社のブランディングコントロールを統合し、すべてのビデオドキュメンテーションが企業のアイデンティティに一致するようにします。アクセシビリティを向上させるために字幕を自動生成します。
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを利用します。完成した社員トレーニングビデオをリモートチームと簡単に共有したり、学習管理システムに統合したりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを簡素化

複雑な教育トピックや手順を簡単に消化できるビデオコンテンツに簡素化し、リモート学習と理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは現代のビジネスにおけるリモートトレーニングビデオツールとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的な生成AIプラットフォームとして、企業がプロフェッショナルなトレーニングビデオや包括的なビデオドキュメンテーションを迅速に作成することを可能にします。リモートチーム向けの魅力的なコンテンツを制作し、AIアバターとテキストをビデオに変換する機能を活用して、オンボーディングや社員トレーニングを効率化します。

HeyGenを使用してどのような種類のビデオドキュメンテーションやガイドを作成できますか？

HeyGenを使用すると、詳細なステップバイステップのユーザーガイド、広範なチュートリアルビデオライブラリ、明確なSOPなど、さまざまな形式のビデオドキュメンテーションを簡単に制作できます。AIアバターとテキストをビデオに変換する機能を統合し、包括的な社員トレーニング資料の作成プロセスを簡素化します。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的な生成AIプラットフォームを活用してトレーニングビデオ作成プロセスを効率化します。ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、オンボーディングから詳細なステップバイステップのユーザーガイドまでの制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenで作成したトレーニングビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオにロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、ビデオドキュメンテーションやチュートリアルビデオライブラリのコンテンツが一貫して自社のプロフェッショナルなアイデンティティを反映します。