リモートトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
AIアバターとL&D対応のテンプレートを使用して、プロフェッショナルな社員トレーニングやハウツーガイドを即座に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社の基本的なセキュリティプロトコルをカバーする90秒の社員トレーニングモジュールを開発してください。多様なAIアバターと統合されたインフォグラフィックを用いた魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成を活用して明確なコミュニケーションを確保します。ビデオは迅速な展開のためにL&D対応のテンプレートを活用してください。
エンドユーザー向けに、新しいソフトウェア機能のセットアッププロセスを説明する2分間のハウツーガイドを制作してください。ビデオはステップバイステップのインタラクティブなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストをサポートし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。正確な字幕/キャプションを生成して、アクセシビリティを向上させ、包括的なハウツーガイドの作成を支援してください。
社内営業チーム向けに、新製品の利点を紹介する45秒の簡潔なセールスイネーブルメントビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモチベーショナルにし、魅力的なAIアバターによるトーキングヘッドをフィーチャーします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させ、セールスイネーブルメントを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術トレーニング用のAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、スクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに変換し、リアルなAIアバターとAI音声生成を利用して技術トレーニングビデオの制作を効率化します。この機能により、効率的なリモートトレーニングビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはグローバルトレーニングコンテンツのためにどのような高度な技術機能を提供しますか？
HeyGenは自動キャプション生成や140以上の言語をサポートし、グローバルトレーニングビデオの包括的なアクセシビリティを確保します。その強力な編集ツールにより、リモートトレーニング素材の正確な制御とカスタマイズが可能です。
HeyGenはハウツーガイドやL&D対応のテンプレートを作成するために使用できますか？
はい、HeyGenは魅力的な社員トレーニングビデオやステップバイステップのユーザーガイドの作成を簡素化するために設計されたさまざまなL&D対応のテンプレートを提供しています。このプラットフォームは、包括的なトレーニング素材を迅速かつ効率的に開発するのに最適です。
HeyGenはビデオ作成と配信を効率化するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは直感的なエディターを使用してチームのコラボレーションを強化し、シームレスなコンテンツ作成を可能にします。スマートシェアリング、ブラウザ拡張機能、デスクトップアプリなどの機能により、プロフェッショナルなAI生成ビデオをリモートチーム間で簡単に配信および管理できます。