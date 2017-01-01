リモートチームリーダー向けに、週次プロジェクト更新やオンボーディングガイドを効率的に生成する方法を示す90秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、音声トーンは励ましと情報提供を兼ね備えたものにしてください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」機能が、リモートチームのビデオメーカーとしてのプロセスをどのように簡素化し、距離を超えたコラボレーションを可能にするかを強調してください。

ビデオを生成