リモートチームビデオメーカー: プロフェッショナルなビデオを一緒に作成
AIを活用したツールでシームレスなリアルタイムコラボレーションを実現し、スクリプトからのテキストビデオを使用してプロフェッショナルなビデオを作成します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに、AIビデオエージェントの広告作成力を紹介する60秒の簡潔なビデオを制作してください。このビデオは、モダンで洗練されたビジュアル美学を採用し、情報提供的でやや未来的な音声スタイルを持たせてください。HeyGenの「AIアバター」と多様な「テンプレートとシーン」を使用して、コンセプトを効果的なオンラインビデオエディター体験に変える方法の簡便さを強調してください。
ソフトウェアトレーナーやITサポートスタッフ向けに、複雑な技術手順を明確に説明する2分間の包括的なチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルと音声スタイルは説明的で正確、ステップバイステップで、落ち着いた態度を維持してください。HeyGenがスクリーンレコーダーの映像と自動生成された「字幕/キャプション」を統合し、最大限の理解を得るために「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを強化する方法を示してください。
企業コミュニケーションチームや人事部門向けに、内部発表のワークフローオーケストレーションを効果的に管理する方法を示す75秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは組織的で企業向けにし、魅力的な音声トーンを補完してください。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームに対応し、プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を使用して、チームメンバー間のリアルタイムコラボレーションを促進する能力を紹介してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはリモートチームのビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、リモートチームに包括的なオンラインビデオエディターを提供し、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。リアルタイムのコラボレーションとワークフローオーケストレーションを可能にし、リモートチームのビデオメーカーとして理想的です。
HeyGenにはどのようなAIを活用したツールがありますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキストビデオ変換を含む高度なAIツールを提供します。また、強力なボイスオーバー生成を活用して、ビデオコンテンツを強化することができます。
HeyGenは多様なメディアとブランディングの要件に対応できますか？
はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリをサポートし、プロフェッショナルなビデオがあなたのアイデンティティに合うように包括的なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、効率的に洗練されたコンテンツを作成できます。
HeyGenは柔軟な出力オプションとマルチプラットフォームサポートを提供しますか？
もちろんです。HeyGenはマルチプラットフォームの公開をサポートし、さまざまなチャンネルに対応した柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供します。さらに、自動的にトランスクリプトとキャプションを生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。