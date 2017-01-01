リモートチームアップデート動画ジェネレーター：簡単なコミュニケーション
スクリプトからテキスト-to-ビデオを使用して、スクリプトを魅力的なリモートチームアップデートに瞬時に変換し、ワークフローを自動化し、コラボレーションを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいリモート技術者向けに、複雑なソフトウェアツールのセットアップを示す90秒の社員研修動画を開発します。視覚スタイルは魅力的で、ステップバイステップの画面録画とAIアバターが各アクションを案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、個別化された効果的な学習体験を提供し、ワークフローを自動化します。
リモートプロジェクトマネージャーと技術関係者向けに、マイルストーンと課題を要約した2分間のプロジェクト進捗報告動画を作成します。洗練されたインフォグラフィックスタイルのビジュアルを使用し、アニメーションチャートと図を伴い、落ち着いた権威あるAI生成のナレーションとHeyGenによる正確な字幕/キャプションで明確さを向上させます。
既存のリモートチームメンバー向けに、ワークフローを最適化するためのクイック技術ヒントを提供する45秒の非同期動画をデザインします。視覚スタイルはクリーンで、クイックカットとシンプルなテキストオーバーレイを組み合わせ、HeyGenのナレーション生成機能を効果的に活用して、迅速なコンテンツ展開を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAI動画ジェネレーターは、テキストからプロフェッショナルなコンテンツを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーター技術を活用し、シンプルなテキストスクリプトを洗練された動画に変換します。ユーザーはさまざまなAIアバターを選択し、リアルなAI生成のナレーションオプションを利用して、魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。これにより、テキスト-to-ビデオのプロセスが非常に簡単になります。
HeyGenは、リモートチームが一貫したチームアップデートやトレーニング資料を必要とする場合に効率を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは理想的なリモートチームアップデート動画ジェネレーターとして機能し、チームアップデートや包括的な社員研修動画の非同期コンテンツを迅速に制作できます。この機能はワークフローを自動化し、情報を明確かつ簡潔に伝えることで会議を大幅に削減できます。
HeyGenには、独自の動画制作やブランディングのためのカスタマイズ機能がありますか？
HeyGenは、さまざまな動画テンプレートやロゴや色などのブランド固有のブランディングコントロールを統合する機能を含む、広範なカスタマイズ機能を提供します。また、AIアバターをカスタマイズし、AI生成のナレーション要素を微調整して、ブランドのアイデンティティとメッセージに完全に一致させることができます。
HeyGenは既存のメディアの統合をサポートし、高品質な動画の柔軟な出力オプションを提供しますか？
はい、HeyGenは強力なメディアライブラリサポートを提供し、ユーザーが自分の資産をストックメディアと簡単に組み合わせることができます。多様なプラットフォーム要件に対応するために、HeyGenはアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポート形式のオプションを備えた高品質な動画出力を保証します。