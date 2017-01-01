リモートチームトレーニングビデオジェネレーターで学習を強化
プロフェッショナルな社員トレーニングビデオをより速く生成。スクリプトをテキスト・トゥ・ビデオに変換して魅力的なコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソフトウェア開発者向けに、新しいコーディングフレームワークに関する90秒の技術スキル開発チュートリアルを制作してください。このビデオは、指導的で詳細なビジュアルスタイルと落ち着いた説明的な音声を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、正確性と一貫性を確保し、明確な字幕/キャプションを完備します。
L&Dスペシャリスト向けに、新しいプロジェクト管理プロセスを説明する2分間の内部ビデオドキュメントをデザインしてください。この企業的で組織的なビデオは、メディアライブラリからのカスタムブランディング要素を組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してクリーンな美学を実現し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
特定の部門メンバーや新入社員を対象とした、新しいソフトウェアツールの45秒のダイナミックなウォークスルーを作成してください。このビデオは、エネルギッシュな声と明確なオンスクリーンテキストで魅力的にし、HeyGenのビデオテンプレートを使用して構築し、正確な音声生成と字幕/キャプションをフィーチャーして、ステップバイステップの学習体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なリモートチームトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」として機能し、チームが魅力的な「社員トレーニングビデオ」を迅速に制作できるようにします。その高度な機能により、分散した労働力全体で一貫した効果的な「スキル開発」を保証する「リモートチームトレーニングビデオメーカー」として理想的です。
HeyGenはビデオコンテンツ生成のためにどのような高度なAI機能を組み込んでいますか？
HeyGenは洗練された「AIアバター」と強力な「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」を活用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換します。これには、自然な音声を生成する「AI音声ジェネレーター」が含まれており、複雑なトピックを理解しやすくします。
HeyGenはブランドの一貫性を維持し、ビデオ制作を加速するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまな「ビデオテンプレート」と「カスタムブランディング」コントロールを提供し、すべての「トレーニングビデオ」が会社のアイデンティティに一致するようにします。これにより、迅速なコンテンツ作成と組織全体での一貫した「ビデオドキュメンテーション」が可能になります。
HeyGenはトレーニングビデオにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenはすべてのビデオに正確な「字幕/キャプション」を自動生成し、多様な視聴者の理解とアクセシビリティを向上させます。この機能は効果的な「社員トレーニングビデオ」にとって重要であり、情報を明確に伝えるのに役立ちます。