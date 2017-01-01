リモートオンボーディングビデオメーカー: 新入社員歓迎を効率化
多様なメディアライブラリとストックサポートを使用して、効果的なオンボーディングビデオを簡単に制作。
新入社員のオンボーディングのために設計された60秒のダイナミックな企業文化紹介ビデオを想像してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、核心的な価値観をインスピレーションを与えるビジュアルで表現し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なナレーションを新入社員に提供します。
HeyGenの強力なビデオカスタマイズオプションを利用して、主要な製品機能を紹介する30秒の魅力的な顧客オンボーディングビデオを開発し、新しい顧客向けにパーソナライズされたコンテンツをクリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアニメーションテキストハイライトで提供します。
90秒の役割特化型トレーニングスニペットで学習プロセスを効率化し、詳細な指示をHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してインパクトのあるビデオに変換し、新入社員に特定のガイダンスを必要とする情報豊富で構造化されたビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションで提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なリモートオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、バーチャルオンボーディングのための効果的なビデオを制作する力を提供します。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、新入社員へのコミュニケーションを動的なビジュアルと明確なメッセージングで強化します。これにより、HeyGenは優れたリモートオンボーディングビデオメーカーとなります。
HeyGenのオンボーディングビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、オンボーディングビデオがブランドに完全に一致するようにするための広範なビデオカスタマイズを提供します。さまざまなビデオテンプレートやシーンから選択し、AIアバターを組み込み、ロゴや色などの特定のブランディングコントロールを適用できます。これにより、パーソナライズされたコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは多様な新入社員向けにパーソナライズされたコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAI機能を通じて、多様な新入社員向けにパーソナライズされたコンテンツを作成するのに優れています。AIアバターを活用し、特定の役割や部門に合わせてビデオをカスタマイズし、各従業員が関連性のある魅力的なオンボーディングビデオを受け取ることを保証します。
HeyGenは従業員のオンボーディングビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、複雑なビデオ編集スキルを必要としない直感的なツールを提供することで、従業員のオンボーディングを効率化します。ナレーション生成、自動字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリなどの機能を備え、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。これにより、HeyGenは強力な説明ビデオメーカーとなります。