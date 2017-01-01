リモートオンボーディングジェネレーター: 魅力的な旅をデザイン
カスタムAIアバターを使用して新入社員向けのパーソナライズされたオンボーディングを作成し、従業員のエンゲージメントを向上させる時間を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーやチームリーダー向けに、リモートオンボーディングチェックリストジェネレーターがどのように時間を大幅に節約できるかを示す60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、クリアでインフォグラフィックスタイルのビジュアルと自信に満ちた説明的な声を特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使ってカスタマイズされたチェックリストを簡単に生成できることを効果的に伝えます。
潜在的なクライアント向けに、個別のプランが従業員のエンゲージメントを初日から向上させるために重要であることを示す30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、カスタマイズ可能なオプションを紹介し、熱意に満ちた明確な声で、迅速な作成のための事前設計されたテンプレートとシーンの使用の利点を強調します。
新入社員向けに、会社の文化を効果的に紹介するための40秒のオンボーディングビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して多様で親しみやすいシナリオを描写し、少しカジュアルでありながらプロフェッショナルな声で会社の理念を本物に表現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIリモートオンボーディングジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはHRマネージャーがその高度なAI機能を使用して魅力的なリモートオンボーディングビデオを作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、新入社員向けのパーソナライズされたプランを簡単に生成し、オンボーディングプロセスの時間を大幅に節約します。
HeyGenがオンボーディングビデオ作成の効果的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、従業員のエンゲージメントを高め、新入社員を会社の文化に浸透させる魅力的なオンボーディングビデオを作成するための包括的なプラットフォームを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、シームレスなボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルでブランド化されたコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenはHRマネージャーがパーソナライズされたオンボーディングプランを作成するのを助けることができますか？
もちろんです！HeyGenはHRマネージャーがリモートオンボーディングのための完全にカスタマイズ可能なパーソナライズされたプランを設計するのを可能にします。テンプレートやAI駆動のツールなどのHeyGenの機能を利用して、各新入社員の特定のニーズに応じたインタラクティブなリモートオンボーディングチェックリストを生成し、彼らの体験を向上させます。
HeyGenはHRチームがオンボーディングビデオ制作の時間を節約するのをどのように助けますか？
HeyGenはそのエンドツーエンドビデオ生成プラットフォームを通じて、オンボーディングコンテンツの作成にかかる時間を劇的に削減します。HRマネージャーはAIアバターと事前構築されたテンプレートを使用してスクリプトからテキストをビデオに効率的に変換し、プロセス全体を合理化して時間を節約します。