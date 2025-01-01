シームレスなプロジェクト更新のためのリモート開発ビデオメーカー
直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、システム開発プロジェクトのためにプロフェッショナルなビデオを迅速に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートコラボレーション環境でのプロジェクトマネージャー向けに、45秒の製品アップデートビデオを作成してください。リモートビデオ録画ソフトウェアの最近の進展を強調し、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、新機能を紹介するクイックカットを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーなAIボイスを組み合わせてください。ビデオには、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して迅速なコンテンツ作成を行い、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めてください。
リモート開発チームに参加する新入社員向けに、2分間のオンボーディングビデオを開発してください。コアワークフロープロセスを説明します。ビデオはフレンドリーでステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、開発ツールの画面録画を組み込み、明確で指導的なAIボイスオーバーで案内します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、AIビデオメーカーの機能を使用して高品質の指導ビデオコンテンツを効率的に生成します。
堅牢なリモート開発ソリューションを求める見込み顧客を対象とした60秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて視覚的に魅力的であり、メディアライブラリからのモダングラフィックスとプロフェッショナルなストック映像、インパクトのある音楽スコア、説得力のあるAIボイスオーバーを特徴とします。HeyGenがどのようにしてプロフェッショナルなビデオを作成し、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にするかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにプロフェッショナルなビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、ユーザーが高度なAIアバターを活用し、スクリプトから直接テキスト-to-ビデオに変換することで、プロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにし、ビデオ作成のワークフロー全体を大幅に効率化します。
HeyGenはビデオ出力にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートを提供します。ユーザーはまた、柔軟なアスペクト比のリサイズを利用し、4K解像度で高品質のビデオをエクスポートすることができ、洗練された最終製品を保証します。
HeyGenはクリエイティブチームのリモートコラボレーションを強化できますか？
はい、HeyGenはAIボイスオーバーや自動キャプション/字幕などの機能を提供することで、クリエイティブチームのリモートコラボレーションをサポートします。これにより、明確なコミュニケーションと効率的なビデオ制作が保証され、チームがどこからでもシームレスに協力できるようになります。
HeyGenはスクリプト-to-ビデオ生成にどのような技術プロセスを使用していますか？
HeyGenは高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を採用し、魅力的なビデオコンテンツを自動的に生成します。これには、AIアバターのシームレスな統合と、統合されたボイスオーバー生成を活用したスムーズなエンドツーエンドのビデオ生成体験が含まれます。