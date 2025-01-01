特別なイベントのための魅力的な30秒のビデオ招待状を作成し、ゲストがそのイベントを興奮と共に覚えているようにするセーブ・ザ・デートビデオとして活用してください。HeyGenのAIアバターを利用して、個別のメッセージを届け、ユニークで記憶に残るタッチを加えましょう。ビジュアルスタイルはエレガントで祝祭的なもので、柔らかい照明と暖かい色調のパレットを特徴とし、友人や家族の間に喜びと期待を呼び起こすような、心地よいメロディックな背景音楽で補完されます。

ビデオを生成