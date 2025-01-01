リマーケティング広告動画: 今日からコンバージョンを向上させましょう
高コンバージョンの動画クリエイティブでリマーケティングキャンペーンを最適化しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、コンバージョンを向上させ、カスタムオーディエンスセグメントを活用しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやeコマースの専門家向けに、基本的なYouTubeリターゲティング広告の作成方法を示す60秒のビデオチュートリアルを想像してください。視覚と音声のスタイルはクリーンでステップバイステップの形式で、画面録画と落ち着いた権威ある声を使用し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して視聴者をプロセスに導きます。
マーケティングチームや代理店向けに、過去のウェブサイト訪問者に合わせた魅力的なリマーケティングキャンペーンの動的な例を紹介する30秒のビデオクリエイティブを開発してください。このプロンプトは、現代的な音楽とエネルギッシュな声を伴うテンポの速い視覚的に豊かなスタイルを要求し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
高度なマーケターやデータアナリスト向けに、オーディエンスセグメントを最大限にリマーケティングパフォーマンスを最適化するための戦略に焦点を当てた45秒の分析的な作品を制作してください。動画はデータビジュアライゼーションとチャートを用いた洗練された視覚スタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して洞察に満ちた明確なナレーションを簡単に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
高品質なリマーケティング広告動画を効率的に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、リマーケティングキャンペーンのための魅力的な動画クリエイティブの作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、オーディエンスセグメント向けに洗練されたコンテンツを迅速に制作し、動画広告の取り組みを効率化できます。
YouTubeリターゲティング広告のための動画コンテンツを最適化する最良の方法は何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズやカスタムブランディングコントロールを提供することで、動画広告を最適化します。これにより、YouTubeのようなプラットフォームに完全に適合し、コンバージョンを促進するためのキャンペーン目標に合致した動画クリエイティブを確保できます。
HeyGenは私の動画リターゲティングキャンペーンのコンバージョンを改善するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenを使用して魅力的でパーソナライズされた動画コンテンツを作成することで、ウェブサイト訪問者を再エンゲージし、より高いコンバージョンを促進できます。私たちのツールは、カスタムオーディエンスに共鳴する効果的なリマーケティング広告動画を制作するのに役立ちます。
HeyGenは動画広告におけるブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての動画広告活動において一貫したブランドアイデンティティを維持します。また、プロフェッショナルなボイスオーバー生成や字幕を追加して、洗練されたブランド特有のリマーケティングキャンペーンを実現できます。