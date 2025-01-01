簡単にコンプライアンスを実現する強力な規制報告ビデオメーカー

高度なAIアバターを活用して、魅力的なプレゼンテーションを提供し、コンプライアントなAIコンテンツビデオやトレーニング資料を簡単に制作します。

社内の利害関係者に向けて、コンプライアンス担当者や法務チームを対象にした複雑な規制の更新を説明する1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、データを簡素化するために画面上のインフォグラフィックを使用し、権威あるが明確なナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターが主要な情報を提示し、一貫性のある魅力的なスピーカーを確保し、効果的な規制報告ビデオを作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員全員を対象にしたデータプライバシー規制に焦点を当てた90秒のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。このビデオは、アニメーション要素を取り入れた魅力的でモダンなビジュアルスタイルと、親しみやすく情報豊かな音声トーンが必要です。HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して制作を効率化し、すべての重要なポイントを明確な字幕/キャプションで強調します。
サンプルプロンプト2
HR部門向けに、リモートワークに関する最近のポリシー変更を要約した45秒のビデオを制作してください。ビジュアルの美学はダイナミックでクリーンであり、企業のブランディングを反映し、簡潔でアップビートな音声トラックでエンゲージメントを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたポリシーの要約を迅速に消化しやすいビデオ形式に変換します。
サンプルプロンプト3
会社のデータ処理の安全性への取り組みを示す2分間の外部コミュニケーション作品を生成し、見込み顧客や広報を対象とします。ビデオは、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、高品質のストックサポート映像を取り入れ、自信に満ちた信頼できるナレーションを組み合わせる必要があります。このコンプライアントなAIコンテンツビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポート機能を使用して視覚的な魅力を高めながら、技術的なセキュリティ対策を効果的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

規制報告ビデオメーカーの仕組み

複雑な規制報告を魅力的でコンプライアントなAIビデオジェネレーターに変換し、組織全体でのコミュニケーションと理解を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、規制報告の内容を明確で簡潔なスクリプトにまとめます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、コンプライアントなAIコンテンツビデオの基盤を築き、最初から正確性を確保します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択する
カスタマイズ可能なビデオテンプレートのライブラリから選び、AIアバターを統合して情報を視覚的に表現します。ロゴや色を含むブランディング管理を適用し、規制報告ビデオメーカーで一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加する
プロフェッショナルなナレーション生成と自動字幕/キャプションでアクセシビリティと明確さを向上させます。これらの機能により、メッセージが効果的に伝えられ、すべての視聴者に理解されることが保証されます。これはコンプライアンス研修ビデオの重要な側面です。
4
Step 4
エクスポートと配信
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。洗練されたAI生成ビデオは、重要な規制情報を効果的に伝えるために安全に配信する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制を明確にする

.

複雑な規制報告やポリシー要約を、理解しやすいAI生成ビデオに変換し、明確さと理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を強化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。これらのリアルなAIアバターは、プロフェッショナルでコンプライアントなAIコンテンツビデオを効率的に生成する上で重要な役割を果たします。

HeyGenはコンプライアントなAIコンテンツビデオにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ブランド管理、字幕/キャプション生成、データの安全な取り扱いを提供し、コンプライアントなAIコンテンツビデオが業界標準を満たすことを保証します。AIビデオ編集機能により、正確な調整とプロフェッショナルな出力が可能です。

HeyGenはコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化します。複雑なビデオ編集スキルなしで、魅力的なポリシー要約やトレーニング資料を簡単に制作できます。

HeyGenは多言語コンテンツとプロフェッショナルなナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは広範な多言語サポートとプロフェッショナルなナレーション生成を提供し、多様なオーディエンスに向けたインパクトのあるコンテンツを作成できます。これにより、規制報告ビデオやその他のコミュニケーションが世界中でアクセス可能になります。