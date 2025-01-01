規制優先事項ビデオメーカー：コンプライアンス研修を簡素化

高度なAIアバターを活用して、規制要件を満たす魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や営業チームを対象にした60秒のマイクロラーニングモジュールを開発し、GDPRのような重要なコンプライアンスの懸念を説明します。ビデオはフレンドリーでインフォグラフィックを駆使したビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔な声で、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
人事部門やL&Dスペシャリスト向けに、現代のコンプライアンス管理の効率性を魅力的なコンプライアンス研修ビデオで紹介する30秒のプロモーションビデオを制作することを検討してください。このビデオは、モダンでプロフェッショナルな美学を採用し、権威あるが励みになる声で、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとボイスオーバー生成機能を巧みに活用してコンテンツ作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
外部パートナーやステークホルダー向けに、特定の法的枠組み内で複雑な規制要件を簡素化する50秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは落ち着いて説明的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルメタファーとプロフェッショナルなストック映像を使用し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートによって明確さを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

規制優先事項ビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで複雑な規制要件を魅力的でコンプライアンスに準拠したビデオコンテンツに迅速に変換し、コンプライアンス研修を効率化します。

1
Step 1
コンプライアンス研修ビデオを作成する
まず、規制コンテンツをスクリプトエディタに貼り付けるか、多様なライブラリからすぐに使えるテンプレートを選択してプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
さまざまなリアルなAIアバターから選択して、主要な規制コンセプトを提示し、ビデオをプロフェッショナルで親しみやすいものにします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加する
コンプライアンス研修ビデオのために自然な音声のボイスオーバーを生成し、すべての視聴者にとってコンテンツがアクセス可能で明確であるように、簡単に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
お好みのアスペクト比を選択してビデオコンテンツを完成させ、学習管理システムや内部コミュニケーションチャネルにシームレスに統合するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療規制コンテンツを簡素化

HIPAAなどの複雑な医療規制を明確で魅力的なAIビデオに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用してテキストをビデオに変換することで、規制コンテンツの作成を効率化します。これにより、重要な規制コンプライアンス研修に必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenはGDPRやHIPAAのような多様な規制要件に対応するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは多様な規制優先事項ビデオメーカーであり、GDPRやHIPAAなどの特定の法的枠組みに合わせてビデオコンテンツを調整することができます。さまざまなコンプライアンスの懸念に効果的に対応するために、新しいビデオを簡単に更新または作成できます。

HeyGenをコンプライアンス管理のための効率的なAIビデオプラットフォームにしている特徴は何ですか？

HeyGenはAIアバター、テキスト・トゥ・ビデオ機能、ブランド管理を提供し、ビデオコンテンツが一貫してプロフェッショナルであることを保証します。これらの機能により、高品質でブランドに合った規制コンテンツを迅速に制作することで、効率的なコンプライアンス管理が可能になります。

HeyGenを使って、広範なビデオ制作経験がなくても魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは誰でも使いやすいビデオメーカーとして設計されており、簡単に高品質なコンプライアンス研修ビデオを作成できます。すぐに使えるテンプレートとシンプルなテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、規制コンプライアンス研修のための効果的なビデオコンテンツを迅速に制作できます。