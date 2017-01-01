規制説明ビデオジェネレーター：コンプライアンス研修を簡素化
AIアバターを使用して魅力的な規制ビデオを迅速に生成し、明確なコミュニケーションと簡素化されたコンプライアンスを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事部門や企業トレーナー向けに、新しい会社方針を明確に説明する90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。このビデオは、落ち着いたカラーパレットと消化しやすい画面上のグラフィックを備えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルが必要です。安心感のある権威的なナレーションと自動字幕/キャプションがアクセシビリティを確保します。HeyGenの強力なナレーション生成を通じて、重要な研修ビデオを簡素化する能力を強調してください。
マーケティング専門家を対象にした45秒の魅力的なプロモーション作品を作成し、製品発売のためのアニメーションビデオの影響を強調してください。ビジュアルの美学は鮮やかでエネルギッシュであり、大胆な色、急速なカット、エキサイティングなバックグラウンドトラックを組み込む必要があります。ユーザーが豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してダイナミックなコンテンツを簡単に構築できる方法を示すことで、HeyGenの効率性を示してください。
法律専門家や金融機関向けに、最近の投資規制の変更を解説する洗練された75秒の規制説明ビデオを想像してください。鮮明なグラフィック、明確なデータビジュアライゼーション、プロフェッショナルなAIアバターを備えた権威あるビジュアルスタイルが求められます。音声は複雑な規制を説明する正確で洗練されたナレーションであるべきです。HeyGenの高度なカスタマイズオプション、例えばアスペクト比のリサイズとエクスポートなどを強調し、どのプラットフォームにも適合させることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、あなたのスクリプトをリアルなAIアバターと多様なプロフェッショナルなビデオテンプレートを用いて魅力的なビデオに変換します。この強力なプラットフォームは、説得力のある説明ビデオやダイナミックなコンテンツの作成プロセスを簡素化します。
HeyGenはスクリプトから直接アニメーションビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenはシームレスなテキスト-to-ビデオ変換を提供し、カスタマイズ可能なAIナレーションとユニークなAIアバターを備えた洗練されたアニメーションビデオを生成できます。この機能は、あらゆるプロジェクトのクリエイティブな制作ワークフローを効率化します。
HeyGenでどのような種類の研修ビデオを作成できますか？
HeyGenは高品質な研修ビデオやオンボーディングコンテンツの制作に最適で、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なメディアライブラリを活用します。自動字幕を簡単に組み込み、ビデオテンプレートを利用して、視聴者に明確なコミュニケーションと魅力的なビデオを提供します。
HeyGenはビデオブランディングのカスタマイズ機能を提供していますか？
はい、HeyGenは包括的な編集機能と強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやカスタムカラースキームを統合してブランドの一貫性を保つことができます。また、シーンをカスタマイズし、アスペクト比のリサイズを利用して、さまざまなプラットフォームでブランドアイデンティティに完全に一致するビデオを作成できます。