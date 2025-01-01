地域ニュースのためのAIビデオジェネレーター
強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、AIニュースビデオジェネレーターで地域ニュースビデオを簡単に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナルをターゲットにした、ソーシャルメディア向けに最適化された30秒の地域更新ビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、モダングラフィックスとアップビートな音楽トラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ作成を行い、ソーシャルメディアニュースビデオに最適です。
地域の開発プロジェクトを詳細に紹介する60秒のニュースビデオを制作し、コミュニティオーガナイザーや地元企業を対象にします。ビジュアルスタイルは権威的でクリーンで、インフォグラフィックを多用したシーンを取り入れ、プロフェッショナルなナレーションでバックアップします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、効果的なストーリーテリングを行う強力なニュースビデオメーカーとしての役割を果たします。
多様な視聴者、特に非営利団体を含む新しい地域イニシアチブを説明する50秒のAIビデオジェネレーター作品を作成します。ビジュアルスタイルは表現豊かで多様なシーンを持ち、包括的なトーンを確保し、アクセシビリティのために明確な字幕を提供します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、より広い視聴者にリーチしましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑な編集の必要をなくします。テキストを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIアバターとナレーションを使って魅力的なビデオコンテンツを生成し、強力な「ニュースビデオメーカー」としての役割を果たします。
HeyGenはブランド化されたニュースビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な「ブランドコントロール」を提供し、独自のロゴや色でニュースビデオをカスタマイズできます。多様な「AIビデオテンプレート」を活用して、一貫性のある高品質な「ソーシャルメディアニュースビデオ」を作成し、視聴者に響くコンテンツを提供します。
HeyGenはビデオ出力にどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは自動「字幕/キャプション」生成により、ビデオをアクセスしやすく多用途にします。また、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を簡単に調整して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを最適化できます。
HeyGenはどのようなAIアバターを提供していますか？
HeyGenはリアルな「AIアバター」の多様なセレクションを提供し、プロフェッショナルにコンテンツを提示します。これらのアバターは、複数の言語で自然な「ナレーション生成」と組み合わされ、「スクリプトからビデオ」への変換を卓越した明瞭さで実現します。