Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターや小規模ビジネスオーナーを対象とした45秒のプロモーションビデオを作成し、魅力的な紹介プログラムビデオを簡単に制作できる方法を示します。ビジュアルは明るくダイナミックで、クイックカットとアップビートなサウンドトラックを使用し、フレンドリーな「AIアバター」がテンプレートの選択とカスタマイズのプロセスを視聴者に案内します。
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、迅速なビデオ制作の共通の課題に対処する90秒の魅力的なマーケティングビデオを開発します。共感できる問題から始め、解決策に焦点を当てたモダンなビジュアルスタイルに移行し、大胆なグラフィックスと明確なナレーションで、HeyGenの「テンプレートとシーン」が迅速でプロフェッショナルなマーケティングビデオを提供するAIツールであることを強調します。
包括的なトレーニングビデオを作成する内部チーム向けに、テキストからビデオへの変換の効率に焦点を当てた2分間の詳細な指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確で体系的であり、画面共有と「ボイスオーバー生成」を通じて生成された権威ある落ち着いたAIの声を組み合わせ、重要なトレーニングモジュールの作成をステップバイステップで視聴者に案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの技術を含む高度なAIツールを活用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、外見や声をカスタマイズして、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenで作成したビデオでブランドアイデンティティを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをビデオにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、すべてのビデオが一貫してあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenが多様なコンテンツニーズに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、AIボイスアクターとテキストからビデオへの機能を統合することで、マーケティングからトレーニングビデオまでさまざまなコンテンツタイプをサポートする強力なAIビデオメーカーとして機能します。この強力なプラットフォームは、異なるプラットフォームや目的に合わせた高品質な短編ビデオを迅速に生成することを可能にします。
HeyGenはビデオの多言語対応とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様な言語とアクセントでAIボイスアクターを提供する強力なボイスオーバー生成機能を提供しています。さらに、プラットフォームは正確な字幕/キャプションを自動生成し、より広い視聴者へのアクセシビリティを向上させます。