紹介ビデオメーカー：AIでプログラムを強化

AIアバターを使用してメッセージを伝え、紹介キャンペーンの影響を高めましょう。

技術ユーザー向けに設計された1分間のチュートリアルを想像してください。AIビデオメーカーが既存の紹介ビデオメーカーのプラットフォームとシームレスに統合される様子を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、データビジュアライゼーションや画面上のコードスニペットを特徴とし、正確で自信に満ちたAIの声が、スクリプトからの自動コンテンツ生成のためのシームレスな「テキストからビデオ」機能を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターや小規模ビジネスオーナーを対象とした45秒のプロモーションビデオを作成し、魅力的な紹介プログラムビデオを簡単に制作できる方法を示します。ビジュアルは明るくダイナミックで、クイックカットとアップビートなサウンドトラックを使用し、フレンドリーな「AIアバター」がテンプレートの選択とカスタマイズのプロセスを視聴者に案内します。
サンプルプロンプト2
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、迅速なビデオ制作の共通の課題に対処する90秒の魅力的なマーケティングビデオを開発します。共感できる問題から始め、解決策に焦点を当てたモダンなビジュアルスタイルに移行し、大胆なグラフィックスと明確なナレーションで、HeyGenの「テンプレートとシーン」が迅速でプロフェッショナルなマーケティングビデオを提供するAIツールであることを強調します。
サンプルプロンプト3
包括的なトレーニングビデオを作成する内部チーム向けに、テキストからビデオへの変換の効率に焦点を当てた2分間の詳細な指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確で体系的であり、画面共有と「ボイスオーバー生成」を通じて生成された権威ある落ち着いたAIの声を組み合わせ、重要なトレーニングモジュールの作成をステップバイステップで視聴者に案内します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

紹介ビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的な紹介プログラムビデオを簡単に作成。テキストを魅力的なビジュアルに変換し、ネットワークを強化し、紹介を効果的に追跡します。

1
Step 1
紹介ビデオスクリプトを作成
強力な**スクリプトからのテキストからビデオ**機能を利用して、書かれた紹介メッセージをダイナミックなビデオスクリプトに変換します。プログラムの利点と行動喚起を明確に示します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
多様な**AIアバター**から選択するか、ブランドを表現し、紹介プログラムビデオを視覚的に強化するための事前にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートを選択します。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを適用
ロゴやカラーのための**ブランディングコントロール**を使用して、ブランドのユニークなアイデンティティを統合します。AIボイスアクターを使用して自然な音声のボイスオーバーを生成し、ビデオにプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
さまざまなプラットフォーム用に完成した紹介ビデオを準備し、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用します。高品質なビデオを簡単に共有し、ソーシャルシェアリングを最大化し、効果的に視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

紹介プログラムを効果的に促進

.

AIを使用して高インパクトのプロモーションビデオを迅速にデザインし、より多くの参加者を引き付け、紹介イニシアチブのリーチを最大化します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの技術を含む高度なAIツールを活用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、外見や声をカスタマイズして、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenで作成したビデオでブランドアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをビデオにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、すべてのビデオが一貫してあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenが多様なコンテンツニーズに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、AIボイスアクターとテキストからビデオへの機能を統合することで、マーケティングからトレーニングビデオまでさまざまなコンテンツタイプをサポートする強力なAIビデオメーカーとして機能します。この強力なプラットフォームは、異なるプラットフォームや目的に合わせた高品質な短編ビデオを迅速に生成することを可能にします。

HeyGenはビデオの多言語対応とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様な言語とアクセントでAIボイスアクターを提供する強力なボイスオーバー生成機能を提供しています。さらに、プラットフォームは正確な字幕/キャプションを自動生成し、より広い視聴者へのアクセシビリティを向上させます。