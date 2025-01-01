紹介システム更新ビデオメーカーで簡単にプログラムを更新
AI駆動のテキスト-to-ビデオ機能を使用して、紹介プログラムの更新に関する魅力的なビデオを簡単に作成し、顧客に情報を提供し、興奮させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、AIビデオジェネレーターを使用したAI駆動のビデオ作成の簡単さを示します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンなグラフィックを伴い、会話調のナレーションとHeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションで広範なアクセスを実現します。
既存の顧客向けに、更新された紹介プログラムに参加する利点を説明し、顧客紹介を促す60秒のフレンドリーでチュートリアルのようなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは励ましのあるもので、ソフトなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確なナレーションを提供し、関連するメディアライブラリ/ストックサポートでシーンを豊かにします。
コンテンツクリエイターとマーケティングチームを対象にした45秒のスリークで効率的なデモンストレーションビデオを想像し、紹介プログラムのために高品質なコンテンツを簡単に作成できる方法を強調します。プロフェッショナルなテンプレートとHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ、さまざまなプラットフォームに配信するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにプロモーションビデオ作成を強化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、AI駆動のビデオ作成を簡素化します。プロフェッショナルなテンプレート、リアルなAIアバター、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なプロモーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターの主な機能は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトを簡単にビデオに変換する力をユーザーに提供します。強力なテキスト-to-ビデオ機能、リアルなボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションによるアクセシビリティを含んでいます。
HeyGenで作成したビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはビデオが会社の美学に合うようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。プロフェッショナルなテンプレートをカスタマイズし、ロゴを追加し、色を調整してブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenは紹介プログラムの更新ビデオ作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは理想的な紹介システム更新ビデオメーカーとして機能し、マーケティングマネージャーが魅力的なコンテンツを迅速に制作できるようにします。AI駆動のビデオ作成を使用して紹介プログラムの更新を簡単に伝え、明確さとインパクトを確保します。