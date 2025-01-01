紹介プロモーションビデオメーカー: AIでリードを増やす
強力なスクリプトからのテキストビデオで、新しいリードを簡単に促進する魅力的なマーケティングコンテンツを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで活気があり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックがHeyGenのプロモーションビデオメーカーとしての能力を示すAIアバターを伴います。多様なソーシャルメディアコンテンツに最適です。
既存の顧客と新しいユーザーを対象にした60秒の明確で指導的なビデオを開発し、紹介プログラムに参加する利点を案内します。ビジュアルスタイルはクリーンでシンプル、暖かく招かれるようなトーンのナレーションが特徴で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって簡単に説明されるステップバイステップの指示を示します。
マーケティングチームやスタートアップ向けに、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターの能力がマーケティングキャンペーンの作成方法をどのように変革するかを紹介する30秒の洗練されたマーケティングビデオを制作します。ビデオは高速編集とHeyGenのボイスオーバー生成を使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、効率性と高品質な出力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングキャンペーンのプロモーションビデオメーカー体験をどのように向上させますか？
HeyGenは、魅力的なAIビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースと多様なテンプレートを活用して、紹介プログラムの新しいリードを促進する魅力的なマーケティングコンテンツを作成しましょう。
HeyGenが多様なニーズに対応する効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストビデオ機能を提供することで際立っています。これにより、さまざまなマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアに適した高品質なAIビデオを迅速に生成できます。
HeyGenは字幕やアスペクト比オプションのような高度なビデオ編集機能を提供していますか？
はい、HeyGenには強力なAIビデオ編集機能が含まれています。字幕を簡単に追加したり、ボイスオーバーを生成したり、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたAIビデオを作成できます。
HeyGenは効率的なマーケティングコンテンツ作成のためのAIパワードスクリプトライティングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはAIパワードスクリプトライティングを統合して、コンテンツ作成プロセスを効率化します。この機能とAIビデオジェネレーターを組み合わせることで、プロフェッショナルなマーケティングコンテンツとAIビデオを迅速に制作できます。