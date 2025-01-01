紹介プロモーションビデオメーカー: AIでリードを増やす

強力なスクリプトからのテキストビデオで、新しいリードを簡単に促進する魅力的なマーケティングコンテンツを生成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、新しいリードを獲得するための30秒の明るいプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルは明るくプロフェッショナルで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、紹介プログラムの立ち上げを簡単にする方法を説明する親しみやすいナレーションが特徴です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで活気があり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックがHeyGenのプロモーションビデオメーカーとしての能力を示すAIアバターを伴います。多様なソーシャルメディアコンテンツに最適です。
サンプルプロンプト2
既存の顧客と新しいユーザーを対象にした60秒の明確で指導的なビデオを開発し、紹介プログラムに参加する利点を案内します。ビジュアルスタイルはクリーンでシンプル、暖かく招かれるようなトーンのナレーションが特徴で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって簡単に説明されるステップバイステップの指示を示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやスタートアップ向けに、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターの能力がマーケティングキャンペーンの作成方法をどのように変革するかを紹介する30秒の洗練されたマーケティングビデオを制作します。ビデオは高速編集とHeyGenのボイスオーバー生成を使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、効率性と高品質な出力を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

紹介プロモーションビデオの作成方法

AIを活用して、リーチを拡大し、マーケティングキャンペーンの新しいリードを促進する魅力的な紹介プロモーションビデオを簡単に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIパワードスクリプトライティングを利用するか、自分のテキストを入力します。HeyGenのAIビデオジェネレーターがあなたのメッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまなプロフェッショナルテンプレートとAIアバターから選択し、紹介プログラムのメッセージを魅力的に伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを含めたプロモーションビデオをパーソナライズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに最適化された紹介ビデオを作成します。ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンで準備が整ったビデオを共有し、新しいリードを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

紹介のための顧客成功を強調

.

顧客の声を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、製品やサービスの新しい紹介を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングキャンペーンのプロモーションビデオメーカー体験をどのように向上させますか？

HeyGenは、魅力的なAIビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースと多様なテンプレートを活用して、紹介プログラムの新しいリードを促進する魅力的なマーケティングコンテンツを作成しましょう。

HeyGenが多様なニーズに対応する効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストビデオ機能を提供することで際立っています。これにより、さまざまなマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアに適した高品質なAIビデオを迅速に生成できます。

HeyGenは字幕やアスペクト比オプションのような高度なビデオ編集機能を提供していますか？

はい、HeyGenには強力なAIビデオ編集機能が含まれています。字幕を簡単に追加したり、ボイスオーバーを生成したり、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたAIビデオを作成できます。

HeyGenは効率的なマーケティングコンテンツ作成のためのAIパワードスクリプトライティングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはAIパワードスクリプトライティングを統合して、コンテンツ作成プロセスを効率化します。この機能とAIビデオジェネレーターを組み合わせることで、プロフェッショナルなマーケティングコンテンツとAIビデオを迅速に制作できます。