魅力的なリール広告動画で売上を向上
コンバージョンを促進する魅力的なInstagramリール広告とFacebookリール広告を作成します。テキストから動画への機能で広告作成を効率化し、最大の効果を発揮します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
忙しい働く親をターゲットにした、便利で健康的なオプションを求めるグルメミールキット配達サービスのための45秒のInstagramリール広告動画を想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、真実味があり、魅力的で、魅力的な料理と幸せな家族のクイックカットを特徴とし、軽快なジャズ音楽とフレンドリーなAIアバターが利点を説明します。HeyGenのAIアバターがこのユーザー生成コンテンツに焦点を当てたキャンペーンに個人的なタッチを加えます。
小規模ビジネスオーナーを対象にした新しい生産性アプリを宣伝する15秒のFacebookリール広告クリップを開発します。ビジュアル美学はクリーンでミニマリスト、インフォグラフィック主導で、主要な機能を示すクイックアニメーションと、シャープでクリスプなオーディオトラックと明確なナレーションが伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての重要なメッセージを最大限に強調します。
倫理的な調達と職人の品質を評価する25歳から55歳の目の肥えたコーヒー愛好家をターゲットにした、ブティックコーヒーロースターのためのストーリーテリング60秒リール広告クリエイティブを制作します。ビジュアルスタイルは豊かでシネマティックで、エキゾチックな場所での豆からカップまでの旅を描き、ソウルフルなアコースティックスコアとHeyGenのナレーション生成機能を使用した思慮深いナレーションを備えています。このインフルエンサーマーケティング作品は、観客に深く共鳴するはずです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはInstagramリール広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストから動画への技術を使用して、高品質なInstagramリール広告とFacebookリール広告を簡単に制作できます。この効率的なプロセスにより、複雑な制作なしで魅力的なリール広告動画コンテンツを作成できます。
HeyGenは魅力的なリール広告クリエイティブのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenはAIアバター、ナレーション生成、すぐに使えるテンプレートなどの機能を提供し、魅力的なリール広告クリエイティブを作成します。また、ブランドコントロールをカスタマイズし、メディアライブラリを活用して動画広告を際立たせることができます。
HeyGenは異なるプラットフォームやオーディエンスに合わせてリール広告を最適化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、InstagramやFacebookの特定の動画広告仕様に合わせてリール広告を調整できます。この柔軟性により、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチするためのキャンペーンコンテンツをカスタマイズできます。
HeyGenを使ってどのくらい早くプロフェッショナルなリール動画広告を生成できますか？
HeyGenはスクリプトからプロフェッショナルなリール動画広告を迅速に生成でき、生産時間を大幅に短縮します。AIアバターとテキストから動画への機能を活用して、InstagramやFacebookキャンペーンのために魅力的な広告動画を効率的に制作できます。