Redshiftトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
オンライントレーニングを効率化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なビデオを迅速に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級のRedshiftユーザー向けに設計された90秒のアニメーションビデオを作成し、高度なデータ分析技術を紹介します。ビデオはモダンでイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、詳細で権威ある男性のナレーションが特徴です。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化されたフローを作成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含め、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して複雑なトピックを説明し、より複雑なビデオを作成します。
技術トレーナー向けに45秒のダイナミックで情報豊富なビデオを制作し、自然言語プロンプトを使用してトレーニングコンテンツを生成する簡単さを示します。ビジュアルプレゼンテーションは活気に満ちた会話調で、AIアバターが積極的に重要なポイントを伝えます。この短いビデオは、HeyGenのナレーション生成とAIアバターの力を強調し、シンプルなテキスト入力から短いビデオを迅速に生成する方法を示し、モデルが効率的にビデオを生成する様子を示します。
プロジェクトマネージャーやチームリーダーを対象にしたRedshift導入を検討するための2分間の洗練されたマスタークラス紹介ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは高い生産価値とインスピレーションを与えるもので、プロフェッショナルな女性AIの声で利点を説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してマスタークラスのカリキュラムを概説し、最終出力がさまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化され、redshiftトレーニングビデオジェネレーターのような複雑なトレーニングイニシアチブを迅速に開始するプロンプトを効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンライントレーニングビデオを生成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと直感的なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、オンライントレーニングやマスタークラスコンテンツのための短く高品質なアニメーションビデオを迅速に生成し、教育者や企業の生産性を大幅に向上させます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのような技術的能力を活用していますか？
HeyGenは高度な機械学習モデルと自然言語処理を利用して、スクリプトから自動的にビデオを生成し、複雑なレンダリングとナレーション生成を処理して、広範な技術的専門知識なしでプロフェッショナルな結果を保証します。
HeyGenを使用してカスタマイズされた要素を持つより複雑なビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムストーリーボード、ロゴや色のブランディングコントロール、特定のメディアのアップロードと生成などの機能をサポートしており、プロジェクトに対する包括的なクリエイティブコマンドを提供します。
HeyGenで作成したビデオをどのようにダウンロードして配布できますか？
HeyGenはさまざまな高解像度フォーマットでビデオを簡単にダウンロードでき、異なるプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズをサポートします。これにより、コンテンツが最適化され、すべてのデジタルチャネルで即座に配布できるようになります。