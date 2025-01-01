リサイクル経路動画メーカー：環境意識を高める

AIアバターを活用して複雑な経路を明確に説明し、リサイクルプログラムを促進する魅力的な動画を生成します。

155/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域の新しいリサイクルプログラムをコミュニティメンバーや企業に促進するための45秒のプロフェッショナルな指導動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィック主導とし、信頼性のあるインスピレーションを与えるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、プログラムの詳細を一貫性のあるインパクトのあるメッセージに変換します。
サンプルプロンプト2
学生や環境グループ向けに、さまざまな材料のリサイクル経路の複雑さを示す90秒の教育動画を開発します。モダンな説明動画の美学を採用し、明確で簡潔なビジュアルと落ち着いた権威ある音声スタイルを用い、HeyGenのAIアバターの一人をプレゼンターとして起用し、視聴者をプロセスに導きます。
サンプルプロンプト3
若者向けに、日常のリサイクル習慣を改善するための迅速で実行可能なヒントを提供する30秒のソーシャルメディア動画を制作し、楽しいリサイクル意識動画メーカーの例として位置付けます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、活気に満ちたもので、動的なテキストアニメーションとトレンディでエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能をオンスクリーンテキストに含めることで、最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リサイクル経路動画メーカーの使い方

効果的なリサイクル経路を視聴者に教育し、環境意識を高めるインパクトのある動画を迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
リサイクル教育の目標に合ったプロフェッショナルにデザインされた*動画テンプレート*をライブラリから選びます。
2
Step 2
スクリプトとボイスオーバーを作成
リサイクル経路に関する書かれたコンテンツを魅力的な話し言葉に変えるために、*スクリプトからのテキスト動画*機能を利用します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ロゴやカスタムカラーを含む独自の*ブランディングコントロール*を動画に適用し、組織のアイデンティティを維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動*字幕とキャプション*を追加して最大限のリーチを確保し、最終動画を簡単にエクスポートして各プラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなリサイクル意識キャンペーンを開始

.

ソーシャルメディア向けに魅力的な短編動画を迅速に制作し、リサイクルプログラムと環境意識をより広い公衆に効果的に促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリサイクル経路動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI動画メーカーを使用して、魅力的なリサイクル経路動画を簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストから動画への機能とリアルなAIアバター、動的なテキストアニメーションがメッセージを生き生きとさせます。プロフェッショナルにデザインされた動画テンプレートを活用して、クリエイティブなプロセスを開始し、効果的に視聴者を教育します。

HeyGenはリサイクル意識キャンペーンを作成するためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、影響力のあるリサイクル意識キャンペーンを構築するのに理想的なクリエイティブツールを提供しています。豊富な動画テンプレートとカスタマイズ可能なシーンのライブラリを利用して、魅力的な指導動画コンテンツを開発できます。また、強力なブランディングコントロールを適用して、メッセージが環境意識の取り組みと完全に一致するようにします。

HeyGenはリサイクルプログラムのためのプロフェッショナルな指導動画を制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、あらゆるリサイクルプログラムのための高品質な指導動画コンテンツを制作するように設計されています。多様なAIアバター、高度なボイスオーバー生成、自動字幕とキャプションを備え、メッセージが明確でアクセスしやすく、プロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenはリサイクルの取り組みのブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リサイクルの取り組みを効果的に促進するための包括的なブランディングコントロールを提供します。組織のロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に各動画に組み込むことができます。これにより、一貫したメッセージングが確保され、HeyGenを動画メーカーとして使用することで、すべてのプラットフォームで環境意識キャンペーンが強化されます。