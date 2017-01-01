リサイクル説明動画メーカー: 魅力的な動画を作成

カスタマイズ可能なテンプレートで、明確で影響力のあるメッセージを瞬時に作成するリサイクル説明動画を作成します。

HeyGenの音声生成を使用して、一般の人々や学校の子供たちに効果的な家庭内リサイクルの簡単なステップを教育する45秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、親しみやすいアニメーションキャラクターを使用し、複雑な「リサイクル説明動画メーカー」のトピックを簡単に理解できるように、明確で励みになるAI音声を添えてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元の企業やコミュニティグループを対象にした60秒の「リサイクルプロモーション動画」をデザインし、新しい地元の廃棄物削減イニシアチブに参加することの利点を強調してください。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルで洗練された外観を持ち、クリーンなグラフィックビジュアルスタイルとアップビートでモチベーションを高めるサウンドトラック、そしてコミュニティの参加を促す説得力のあるナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアユーザー向けに、一般的なリサイクルの誤解を解消したり、何がリサイクル可能かを明確にする30秒の「アニメーション説明動画」を開発してください。このテンポの速い動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速にコンテンツを生成し、インフォグラフィックスタイルのビジュアルとダイナミックなトランジション、キャッチーでエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用して、最大限のエンゲージメントと明確さを実現します。
サンプルプロンプト3
環境保護活動家や政策立案者向けに、適切な廃棄物管理とリサイクルが持続可能性の取り組みに与える世界的な影響を示す45秒の「説明動画」を制作してください。ビジュアルスタイルはインスパイアリングでシネマティックなもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて実際の映像を取り入れ、プロフェッショナルなAIアバターが真剣でありながら希望に満ちたトーンで、重要なデータを緊急性を持って伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リサイクル説明動画メーカーの仕組み

AIを活用したツールで、リサイクルに関する魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成し、スクリプトから美しいビジュアルまで数分で完成させます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
リサイクルメッセージをテキストエディタに貼り付けてAIによる動画生成を行うか、多様な事前デザインされた「テンプレート」からプロジェクトを開始してください。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズしメディアを追加
魅力的なビジュアルで動画を強化します。「メディアライブラリ」を利用してストック映像や画像を追加するか、自分の資産をアップロードしてリサイクルメッセージを完璧に表現してください。
3
Step 3
プロフェッショナルなAI音声を追加
高度な「音声生成」機能を使用してテキストをリアルな音声に変換し、リサイクルメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
4
Step 4
最終動画をエクスポートして共有
リサイクル説明動画が完璧になったら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して異なるプラットフォームに最適化し、影響力のあるメッセージを世界に共有してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成

さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なリサイクルプロモーション動画や短い説明クリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画の作成を強化できますか？

HeyGenはAI説明動画メーカーとして、魅力的な説明動画の制作プロセスを簡素化します。幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを活用し、リアルなAI音声を生成して、あなたのクリエイティブなビジョンを簡単に実現できます。

HeyGenはどのようなツールを提供してリサイクルプロモーション動画を効果的に作成できますか？

HeyGenは、説得力のあるリサイクルプロモーション動画を制作するための強力なAIツールを提供します。リアルなAIアバターを活用し、テキストを直接ビデオに変換し、広範なメディアライブラリにアクセスしながら、ブランドのアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを提供します。

HeyGenは多様なオーディエンス向けにアニメーション説明動画をカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、アニメーション説明動画を深くカスタマイズし、多様なグローバルオーディエンスに共鳴するようにします。複数の言語でコンテンツを簡単に生成し、アクセシビリティのために自動字幕を追加することで、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適な動画を作成します。

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能はどのようにして動画制作を簡素化しますか？

HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ機能は、スクリプトを自動的に洗練された動画に変換し、制作を大幅に簡素化します。この機能により、HeyGenは魅力的なトレーニング動画からソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツまで、迅速に制作するための理想的なAI説明動画メーカーとなります。