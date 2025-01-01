リサイクル開発インサイトビデオメーカーで成長を解き放つ

先進的なリサイクルインサイトを活用してサステナビリティビデオを作成します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で、企業のESG目標と最先端のソリューションを簡単に共有できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスリーダーや企業のサステナビリティ担当者向けに、堅牢なリサイクル開発が企業のESG目標達成に直接貢献する方法を示す45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルにし、明確なインフォグラフィックと実際の例を組み込み、自信に満ちたモチベーショナルなナレーションを添えてください。HeyGenの「AIアバター」を活用して、メッセージを信頼性とプロフェッショナルさを持って伝え、すべてのサステナビリティコミュニケーションで一貫したブランドボイスを確保してください。
サンプルプロンプト2
一般消費者やエコ意識の高い購入者を対象に、プラスチック廃棄物が価値あるリサイクル素材に変わる革新的な旅を詳述する30秒のエクスプレイナービデオを制作してください。このビデオは明るくアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、製品ライフサイクルのアニメーションと明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用し、楽観的で軽快なバックグラウンドスコアを設定してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して制作プロセスを効率化し、循環型経済イニシアチブの利点を効果的に伝えてください。
サンプルプロンプト3
ITマネージャーや機密データを扱う企業向けに、セキュアな電子リサイクルの実践とデータ破壊に関する重要な洞察を提供する75秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは権威ある信頼性を持たせ、データセキュリティプロトコルの鮮明なグラフィックと明確で明瞭なナレーションを特徴とさせてください。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」機能を活用して、複雑な技術的詳細が容易に理解され、規制遵守が強調されるようにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リサイクル開発インサイトビデオの作成方法

複雑なリサイクル研究開発を魅力的なビデオコンテンツに変換し、HeyGenで進捗を簡単に共有し、サステナビリティイニシアチブを促進します。

1
Step 1
重要なインサイトでスクリプトを作成
リサイクル開発のインサイトをアウトライン化することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、すべての重要なデータと発見が正確に表現されたビデオドラフトを自動生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、先進的なリサイクル技術とプロセスに関する技術情報にプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
ブランド一貫性のあるビジュアルを適用
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して会社のアイデンティティを統合します。ライブラリから関連メディアを使用してメッセージを強化し、企業のESG目標とサステナビリティへのコミットメントに沿ったビデオを作成します。
4
Step 4
インパクトを輸出して共有
さまざまなプラットフォームに合わせてエクスポートのアスペクト比を調整してビデオを完成させます。革新的なリサイクル素材とソリューションに関する説得力のあるインサイトをチャンネル全体で配信し、情報を提供しインスパイアします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能なリサイクル実践について教育

持続可能なリサイクル開発と企業のESG目標への影響について、グローバルな視聴者に情報を提供する包括的なビデオコースを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリサイクル開発インサイトビデオメーカーの取り組みを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、研究開発の成果を魅力的なビデオコンテンツに変換し、先進的なリサイクルインサイトをより広い視聴者にとって理解しやすいものにします。

HeyGenはサステナビリティにおける企業のESG目標を伝えるためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやブランディングコントロールを含むクリエイティブツールのスイートを提供し、企業のESG目標とサステナビリティイニシアチブを明確に伝えるインパクトのあるビデオを制作するのをサポートします。

HeyGenは複雑なリサイクル技術やデータ破壊プロセスの説明を簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕を使用して、先進的なリサイクル技術やセキュアなデータ破壊のような複雑なトピックを簡素化し、IT資産処分に関する技術的な洞察を明確かつ効果的に伝えます。

HeyGenはe-プラスチックリサイクルソリューションの魅力的なコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIアバターとダイナミックなシーンを活用して、プラスチック廃棄物の最先端ソリューションとリサイクル素材の革新的な生産を強調する魅力的なビデオコンテンツを作成するのをサポートします。