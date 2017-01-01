リクルートメントビデオメーカー：ビデオで採用を簡素化
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な雇用者ブランドストーリーを作成し、優秀な人材を引き寄せる説得力のあるリクルートメントビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事担当者は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、リクルートメントビデオの作成がいかに簡単かを示す45秒のプロフェッショナルなビデオを簡単にデザインできます。クリーンなビジュアルと明確なストーリーを用いて、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
強力な雇用者ブランドを効果的に強調するために、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにマーケティングマネージャーを対象とした、ダイナミックなビジュアルと高揚感のあるサウンドトラックを備えた60秒のインスパイアリングなビデオを開発してください。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、アクセス性とリーチを最大化し、より広いエンゲージメントを実現します。
革新的な人事チームに最適な、魅力的なリクルートメントコンテンツを生成する方法を示す30秒のエンゲージングなビデオを制作してください。未来的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなサウンドトラックを用いて、メッセージを瞬時に生き生きとさせます。HeyGenのAIアバターを使用して、重要な情報を提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちのリクルートメントマーケティング戦略を強化できますか？
HeyGenは、会社の文化を効果的に紹介するプロフェッショナルなリクルートメントビデオを迅速に作成することを可能にし、優秀な人材を引き寄せます。これにより、魅力的なビデオコンテンツの効率的な制作が可能になり、リクルートメントマーケティング戦略を簡素化します。
HeyGenはリクルートメントコンテンツ作成を簡素化するAIビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、説得力のあるリクルートメントコンテンツの作成を簡素化するために特別に設計された多様なAIビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、広範なビデオ編集経験がなくても、高品質なリクルートメントビデオを効率的に制作できます。
HeyGenを使用して、特定の会社のブランディングでリクルートメントビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、すべてのリクルートメントビデオに雇用者ブランドを完全に統合することができます。会社のロゴ、特定のブランドカラー、ユニークなビジュアル要素を簡単に追加して、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenのAIアバターとボイスオーバーは、リクルートメントビデオの作成プロセスをどのように改善しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成機能により、俳優や広範な録音機材を必要とせずに、一貫性のある魅力的なビデオコンテンツを制作できます。この革新により、高品質なリクルートメントビデオの作成がより迅速かつスケーラブルになり、全体的なビデオコンテンツ制作を大幅に向上させます。