リクルートメントビデオジェネレーター：トップ人材をより早く引き付ける
HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なリクルートメントビデオで、雇用主のブランド力を高め、トップ人材を引き付けましょう。
HRマネージャーやリクルーター向けに、プロフェッショナルなリクルートメントビデオを簡単に作成できることを示す30秒のビデオをデザインしてください。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、さまざまな職務を強調し、現代的で効率的なビジュアルスタイルを採用します。アップビートでプロフェッショナルなナレーションが、迅速なビデオ作成のコスト効果の高い利点を強調しながら、視聴者をガイドします。
LinkedInのようなプラットフォームでの潜在的な候補者向けに、従業員のストーリーテリングに焦点を当てた60秒のナラティブドリブンなリクルートメントビデオを開発してください。このビデオは、会社内での多様なキャリアパスと個人の成長機会を紹介し、インスピレーションを与えるダイナミックなビジュアルスタイルを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して説得力のあるナレーションを提供し、字幕を含めて、さまざまなソーシャルメディアフィードでのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、オンボーディングの旅を親しみやすくエキサイティングに感じさせます。
忙しい採用マネージャーやマーケティングチーム向けに、リクルートメントビデオジェネレーターのスピードとプロフェッショナリズムを強調する20秒の簡潔なリクルートメントビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く洗練されており、効率を伝えるためにクイックカットとプロフェッショナルなグラフィックスを特徴とします。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなデジタルプラットフォームでの最適な表示を確保し、迅速に注目を集め、AI機能を採用戦略に統合することの強力な理由を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトップ人材を引き付けるためにリクルートメントプロセスを強化できますか？
HeyGenは直感的なリクルートメントビデオジェネレーターとして、トップ人材を引き付けるための魅力的な雇用主ブランドコンテンツを作成することを可能にします。AI機能を活用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、企業文化を効果的に紹介しましょう。
HeyGenはダイナミックなリクルートメントビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、リクルートメントビデオの作成を簡素化します。AIアバターとボイスオーバーを使用してテキストを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルな字幕を瞬時に追加できます。多様なビデオテンプレートも、魅力的なストーリーテリングのための迅速な出発点を提供します。
HeyGenは魅力的な企業文化ビデオで雇用主ブランドをサポートしますか？
はい、HeyGenは候補者に共鳴する魅力的な企業文化ビデオを作成することで、雇用主ブランドを強化するのに役立ちます。強力なビデオ作成ツールを活用して、ソーシャルメディアやLinkedInのようなプラットフォーム向けに魅力的なストーリーテリングコンテンツを作成しましょう。ユニークな職場環境を紹介して、トップ人材を効果的に引き付けましょう。
HeyGenはビデオ編集の経験がないチームでも使いやすいですか？
もちろんです。HeyGenはオンラインビデオエディターとして、誰でも高品質なリクルートメントビデオを作成できるように設計されています。直感的なプラットフォームにより、ビデオ作成がコスト効果的で効率的になり、すべての採用ニーズをサポートします。プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成して、採用活動を支援できます。