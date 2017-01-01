トップ人材を引き付けるために、活気ある企業文化を紹介する45秒のリクルートメントビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenのAIアバター機能を使用して生成されたフレンドリーなAIアバターが、視聴者に直接語りかけ、チームに参加することのユニークな利点と価値を伝えます。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、チームの協力やポジティブな職場環境のシーンを取り入れ、心温まる音楽トラックを伴います。

ビデオを生成