リクルートメントビデオジェネレーター：トップ人材をより早く引き付ける

HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なリクルートメントビデオで、雇用主のブランド力を高め、トップ人材を引き付けましょう。

トップ人材を引き付けるために、活気ある企業文化を紹介する45秒のリクルートメントビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenのAIアバター機能を使用して生成されたフレンドリーなAIアバターが、視聴者に直接語りかけ、チームに参加することのユニークな利点と価値を伝えます。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、チームの協力やポジティブな職場環境のシーンを取り入れ、心温まる音楽トラックを伴います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーやリクルーター向けに、プロフェッショナルなリクルートメントビデオを簡単に作成できることを示す30秒のビデオをデザインしてください。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、さまざまな職務を強調し、現代的で効率的なビジュアルスタイルを採用します。アップビートでプロフェッショナルなナレーションが、迅速なビデオ作成のコスト効果の高い利点を強調しながら、視聴者をガイドします。
サンプルプロンプト2
LinkedInのようなプラットフォームでの潜在的な候補者向けに、従業員のストーリーテリングに焦点を当てた60秒のナラティブドリブンなリクルートメントビデオを開発してください。このビデオは、会社内での多様なキャリアパスと個人の成長機会を紹介し、インスピレーションを与えるダイナミックなビジュアルスタイルを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して説得力のあるナレーションを提供し、字幕を含めて、さまざまなソーシャルメディアフィードでのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、オンボーディングの旅を親しみやすくエキサイティングに感じさせます。
サンプルプロンプト3
忙しい採用マネージャーやマーケティングチーム向けに、リクルートメントビデオジェネレーターのスピードとプロフェッショナリズムを強調する20秒の簡潔なリクルートメントビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く洗練されており、効率を伝えるためにクイックカットとプロフェッショナルなグラフィックスを特徴とします。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなデジタルプラットフォームでの最適な表示を確保し、迅速に注目を集め、AI機能を採用戦略に統合することの強力な理由を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リクルートメントビデオジェネレーターの仕組み

高度なAI機能を活用して、企業文化を紹介し、トップ人材を引き付ける魅力的なリクルートメントビデオを簡単に作成し、雇用主ブランドを強化します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、リクルートメントメッセージを完璧にフレーム化します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
企業文化を強調する魅力的なスクリプトを作成し、包括的なブランディングコントロールを使用してブランドのユニークなアイデンティティを統合します。
3
Step 3
AIの強化機能を選択
ダイナミックな字幕を追加するなど、インテリジェントなAI機能でビデオを向上させ、より広いアクセシビリティとエンゲージメントを実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアやプロフェッショナルプラットフォームで簡単に共有してトップ人材を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化とテスティモニアルを紹介

.

従業員のテスティモニアルと企業文化を強調する魅力的なビデオを開発し、真実味のあるストーリーで雇用主ブランドの取り組みを大幅に強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトップ人材を引き付けるためにリクルートメントプロセスを強化できますか？

HeyGenは直感的なリクルートメントビデオジェネレーターとして、トップ人材を引き付けるための魅力的な雇用主ブランドコンテンツを作成することを可能にします。AI機能を活用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、企業文化を効果的に紹介しましょう。

HeyGenはダイナミックなリクルートメントビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、リクルートメントビデオの作成を簡素化します。AIアバターとボイスオーバーを使用してテキストを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルな字幕を瞬時に追加できます。多様なビデオテンプレートも、魅力的なストーリーテリングのための迅速な出発点を提供します。

HeyGenは魅力的な企業文化ビデオで雇用主ブランドをサポートしますか？

はい、HeyGenは候補者に共鳴する魅力的な企業文化ビデオを作成することで、雇用主ブランドを強化するのに役立ちます。強力なビデオ作成ツールを活用して、ソーシャルメディアやLinkedInのようなプラットフォーム向けに魅力的なストーリーテリングコンテンツを作成しましょう。ユニークな職場環境を紹介して、トップ人材を効果的に引き付けましょう。

HeyGenはビデオ編集の経験がないチームでも使いやすいですか？

もちろんです。HeyGenはオンラインビデオエディターとして、誰でも高品質なリクルートメントビデオを作成できるように設計されています。直感的なプラットフォームにより、ビデオ作成がコスト効果的で効率的になり、すべての採用ニーズをサポートします。プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成して、採用活動を支援できます。