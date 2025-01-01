採用トレーニングビデオ: 採用プロセスを向上させる
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的で高品質なトレーニングコンテンツを簡単に作成し、採用マネージャーを力強くサポートします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアを活用した革新的なソーシング戦略を紹介する45秒のダイナミックなビデオを、タレントアクイジションスペシャリスト向けに開発してください。このビデオはモダンでアップビートなもので、画面上のテキストオーバーレイと例を組み込んでください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、効率的にコンテンツを制作し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供してください。
理想的な候補者を引き付けるための強力な雇用者ブランドの重要な役割を強調する30秒の説得力のあるビデオを、HRリーダーと採用マネージャー向けに制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて説得力のあるもので、クリーングラフィックスとプロフェッショナルな背景音楽を使用してください。HeyGenの既製のテンプレートとシーンの1つから始め、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してください。
HRプロフェッショナルとリーダーシップ向けに、ダイバーシティ、公平性、インクルージョンについて掘り下げ、無意識のバイアスを軽減してトップタレントを引き付ける方法を探る90秒の洞察に満ちた採用トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは共感的で多様なイメージを伴い、落ち着いた情報豊かなボイスオーバーが付随します。HeyGenの機能を通じて字幕/キャプションを追加し、より広いリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは採用トレーニングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、採用マネージャーとリクルーターが魅力的な採用トレーニングビデオを作成できるようにします。これにより、さまざまな採用のベストプラクティスに関する高品質なトレーニングコンテンツの制作が効率化されます。
HeyGenはリクルーター向けにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リクルーターがスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換できる高度なAIを提供します。多様なAIアバターとボイスオーバーを使用して、ソーシング戦略や面接などのトピックに関するビデオトレーニングコンテンツの作成を大幅に簡素化します。
HeyGenはタレントアクイジションのためのブランド化されたトレーニングコンテンツをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、タレントアクイジションチームがロゴや色などのブランドコントロールをすべてのトレーニングビデオに組み込むことを可能にします。これにより、すべてのリクルーターコースとオンボーディング資料で一貫した雇用者ブランドを確保します。
HeyGenは採用と採用ビデオの効率的な作成をどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なテンプレートと包括的なメディアライブラリを通じて、採用と採用ビデオの制作を加速します。これにより、企業は継続的な採用トレーニングと従業員オンボーディングプロセスのための強力なビデオライブラリを迅速に構築できます。