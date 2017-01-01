HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、AI従業員トレーニングジェネレーターがどのようにオンボーディングプロセスを効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、明確なグラフィックと歓迎のトーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、効率的に情報を提供するコンテンツを制作します。

ビデオを生成