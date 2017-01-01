リクルートメントトレーニングジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
AIを活用したビデオ作成でリクルートメントトレーニングを効率化し、スクリプトを魅力的なモジュールに変換してスケーラブルな学習を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
採用チームリーダーとタレントアクイジションディレクター向けに、AIリクルーティングプラットフォーム環境内でスケーラブルなトレーニングが迅速に展開できる方法を示す90秒のダイナミックなビデオを開発します。ビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターを活用して多様なシナリオを提示し、自信に満ちたナレーションで重要なメッセージを伝えます。
トレーニングコンテンツ開発者とHRテックイノベーターを対象にした2分間の詳細なビデオを制作し、AIを活用したビデオ作成による堅牢なリクルートメントトレーニングモジュールの効率的な作成を紹介します。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルアプローチを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンをうまく活用してブランドの一貫性を保ち、複雑な情報を効果的に構造化します。
オペレーションマネージャーとHRシステム管理者向けに、リクルートメントトレーニングジェネレーターがトレーニングプロセスのワークフロー自動化をどのように促進するかを強調する75秒の直接的なビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはソリューション指向で正確であり、HeyGenの目立つ字幕/キャプションを通じて重要なポイントが明確に伝えられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI従業員トレーニングジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成を通じて、魅力的な従業員トレーニングモジュールを作成する力を組織に提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストビデオ技術がAIアバターとナレーションを組み合わせて、プロフェッショナルでスケーラブルなトレーニングコンテンツに変換します。
HeyGenはリクルートメントトレーニングの作成を効率化できますか？
はい、HeyGenはビデオコンテンツの制作を自動化することで効率的なリクルートメントトレーニングジェネレーターとして機能します。リクルーターは包括的なリクルートメントトレーニングビデオを迅速に開発し、オンボーディングプロセスを改善し、全体的なワークフローの自動化を強化します。
HeyGenを効果的なAIリクルーティングプラットフォームにする技術的特徴は何ですか？
HeyGenは、カスタムAIアバターや包括的なブランディングコントロールを含む、AIを活用したビデオ作成機能を提供します。これにより、リクルーターはすべてのトレーニングおよびコミュニケーションビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持し、既存の学習管理システムとシームレスに統合できます。
HeyGenがスケーラブルなトレーニングとSOPに適している理由は何ですか？
HeyGenはテンプレートとシーンのスイートを提供し、テキストビデオ機能と組み合わせて、標準化されたオペレーティングプロシージャ（SOP）やその他のトレーニング資料を迅速に制作できます。これにより、組織全体でスケーラブルなトレーニングが可能になり、一貫したトレーニングモジュールを大量に簡単に生成できます。