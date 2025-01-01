リクルートメント構造ビデオメーカー：より速く引き付けて採用

HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き付ける魅力的なリクルートメント動画を簡単にデザインします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、業界のプロフェッショナルをターゲットにした30秒のダイナミックなリクルートメント動画を開発し、モダンでテンポの速いビジュアルスタイルと明確な行動喚起を提供します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの変換でメッセージを強化し、視聴者を引き付けて応募を促します。
サンプルプロンプト2
潜在的な雇用パートナーやハイレベルな候補者を対象にした洗練された60秒の動画を制作し、情報豊かで視覚的に豊かなスタイルで強力な雇用者ブランドを強化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプレミアムビジュアルを統合し、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを使用して、ターゲットオーディエンスに共鳴するリクルートメント動画を効果的に作成します。
サンプルプロンプト3
大学生やエントリーレベルの応募者向けに、明るくエネルギッシュなビジュアルを使用して「1日の生活」を垣間見ることができる20秒のフレンドリーでインスパイアリングな動画をデザインします。このリクルートメント動画メーカーショートは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、魅力的なAIアバターをフィーチャーして簡潔なメッセージを伝え、新卒者から優秀な人材を引き付けるのに役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リクルートメントビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、魅力的なリクルートメント動画を簡単に作成し、優秀な人材を引き付け、雇用者ブランドを紹介します。

1
Step 1
初期のリクルートメント動画を作成
リクルートメント用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けてシーンを即座に生成し、魅力的なリクルートメント動画の基盤を形成します。
2
Step 2
ブランドとAIアバターでパーソナライズ
会社を代表するAIアバターを選択し、ブランドの色とロゴを適用して、動画が独自の雇用者ブランドを反映するようにします。
3
Step 3
メディア、音声、音楽で強化
ストック映像ライブラリから関連するアセットを使用して動画を豊かにし、魅力的なボイスオーバーを生成し、背景音楽を組み込んで会社の文化を明確に伝えます。
4
Step 4
プラットフォーム全体でエクスポートと共有
リクルートメント動画を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように準備し、優秀な人材を効果的に引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAI動画で会社の文化を紹介

独自の会社文化と従業員の声を魅力的なAI動画で強調し、理想的な求職者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちの雇用者ブランドを反映した魅力的なリクルートメント動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、会社の文化と雇用者ブランドを本物に紹介するリクルートメント動画を作成する力を提供します。

HeyGenのAIビデオ機能はリクルートメント動画作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIリクルートメント動画メーカーとして機能し、作成プロセスを効率化します。スクリプトを洗練されたビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバーを活用して、広範なビデオ編集なしで高品質のコンテンツを迅速に制作します。

HeyGenはどのようにして私たちのリクルートメント動画をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化しますか？

HeyGenは、組み込みのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにリクルートメント動画を最適化するのを簡素化します。これにより、コンテンツがどこでもプロフェッショナルに見え、行動喚起がより広いオーディエンスに届くようになります。

HeyGenはリクルートメント動画コンテンツを豊かにするためにどのようなリソースを提供しますか？

HeyGenは、リクルートメント動画を強化するための豊富なストック映像ライブラリと多様な音楽ライブラリを提供します。これらのリソースは、HeyGenの強力なビデオエディタ機能と組み合わせて、会社の文化を効果的に伝え、理想的な候補者を引き付けるのに役立ちます。