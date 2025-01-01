究極のリクルートメント概要ビデオジェネレーター
HeyGenの多様なビデオテンプレートを使用して、企業文化を紹介し、トップタレントを引き付ける魅力的なリクルートメントビデオを迅速に作成します。
経験豊富なプロフェッショナル向けに45秒のリクルートメントビデオをデザインし、特定の部門の舞台裏を本物の形で紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して物語を構成し、主要な責任と成長機会を強調するために明確な字幕を付け、組織内での人材獲得役割を求める人々に明確なメッセージを伝えます。音声は落ち着いて情報を提供し、ビジュアルツアーを補完します。
HRプロフェッショナルを対象とした30秒のダイナミックな雇用者ブランディングビデオを制作し、AIリクルートメントビデオジェネレーターの効率性を示します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、迅速に魅力的なコンテンツを作成し、独自の企業価値を簡単に示すプロフェッショナルなビジュアルスタイルを強調します。このビデオは、どれだけ迅速に影響力のあるブランドストーリーを生成できるかを強調します。
新しく採用された従業員向けに特化した50秒の歓迎ビデオを作成し、オンボーディングプロセスの概要を提供します。ビジュアルと音声のスタイルはサポート的で明確にし、メディアライブラリ/ストックサポート要素を統合して重要なマイルストーンを示します。HeyGenのAIアバターを活用して、新しいチームメンバーに必要な情報を案内し、初期の体験をシームレスで情報豊かにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIリクルートメントビデオジェネレーターはどのようにしてトップタレントを引き付けるのに役立ちますか？
HeyGenのAIリクルートメントビデオジェネレーターを使用すると、AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なリクルートメントビデオを迅速に作成できます。この強力なツールは、企業文化を効果的に紹介し、プロフェッショナルでスクロールを止めるコンテンツでトップタレントを引き付けるのに役立ちます。
HeyGenは迅速な雇用者ブランディングビデオの作成にどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、HRチームがプロフェッショナルな雇用者ブランディングビデオを迅速に制作できるようにします。すべてのコンテンツで一貫したブランディングを確保し、迅速なビデオ作成を容易にします。
HeyGenはどのようにして異なるプラットフォーム向けにリクルートメントビデオをアクセス可能でカスタマイズ可能にしますか？
HeyGenは、自動字幕生成とメディアライブラリ統合、アスペクト比のリサイズなどのさまざまなカスタマイズオプションを提供し、リクルートメントビデオを生成します。これにより、ビデオの求人説明がソーシャルメディアに最適化され、より広範で多様なオーディエンスにリーチします。
HeyGenはスクリプトから直接リクルートメントビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を備えており、高度なAIアバターと高品質のナレーション生成を活用しています。これにより、書かれたコンテンツを魅力的でプロフェッショナルなリクルートメントビデオに簡単に変換し、人材獲得プロセスを効率化します。