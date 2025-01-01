リクルートメントメッセージビデオジェネレーター：トップタレントを迅速に引き付ける
AIアバターを使用してインパクトのある雇用主ブランディングビデオを作成し、トップタレントを引き付け、会社の文化を紹介します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な役割を説明するのに苦労していますか？HRプロフェッショナルやリクルーターを対象にした30秒の簡潔なビデオジョブディスクリプションを制作し、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドトラックで主要な要件を簡素化します。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、役割を明確にし、強力なリクルートメントメッセージビデオとして機能する魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
見込みのある候補者に共鳴するように設計されたインスパイアリングな60秒の雇用主ブランディングビデオを作成し、会社の文化を鮮やかに紹介します。ブランドビジュアルとアンビエントミュージックを統合し、真実味のあるビジュアルリッチな美学を採用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとテンプレート＆シーンを利用して、強力な物語を構築し、説得力のあるストーリーテリングを通じて雇用主ブランディングを強化します。
ソーシャルメディアのリクルートメント活動を強化するために、ダイナミックな15秒のビデオ広告を作成し、スピーディーなオーディエンスを引き付けるのに最適です。ダイナミックで目を引くビジュアルプレゼンテーションと明確なオンスクリーンテキストを確保します。HeyGenの字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを高め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオ広告を作成し、ソーシャルメディアリクルートメントに非常に効果的なものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして雇用主ブランディングビデオとリクルートメントメッセージを強化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、カスタマイズ可能なブランディングを使用して魅力的な雇用主ブランディングビデオとリクルートメントメッセージを作成することができます。AIアバターとさまざまなビデオテンプレートを活用して、会社のストーリーを効果的に伝え、魅力的なビジュアルとストーリーテリングを通じてトップタレントを引き付けます。
HeyGenはパーソナライズされたリクルートメントビデオを生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオやドラッグ＆ドロップインターフェースなどのAI機能を備えた直感的なプラットフォームを提供し、ビデオ作成を簡単にします。パーソナライズされたブランディングビジュアルを生成し、多様なビデオテンプレートから選択し、リアルなAIアバターを組み込んで、リクルートメントビデオを際立たせることができます。
HeyGenはソーシャルメディアリクルートメントコンテンツのカスタマイズ可能なブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、カスタマイズ可能なブランディングを完全にサポートしています。これにより、リクルートメントビデオを会社の文化に合わせることができます。ブランドビジュアル、ロゴ、カラーをビデオジョブディスクリプションに簡単に組み込み、ソーシャルメディアに最適化してトップタレントを引き付けます。
HeyGenはどのようにしてインパクトのあるビデオジョブディスクリプションを作成しますか？
HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使用して、静的なジョブディスクリプションをダイナミックなビデオ体験に変え、魅力的なリクルートメントメッセージを届けます。自動字幕や多様なビデオテンプレートなどの機能を活用して、会社の文化を強調し、効果的にトップタレントを引き付ける魅力的なストーリーを作成します。