リクルートメントマーケティングビデオジェネレーター：トップタレントを引き付ける
AIアバターを使用して魅力的な雇用者ブランディングビデオを簡単に作成し、最良の候補者を引き付けます。
特定の求職者に合わせた30秒の「ビデオジョブディスクリプション」を作成し、組織内の重要な役割を明確に説明してください。この「リクルートメントビデオメーカー」は、画面上のテキストやグラフィックなどの明確で情報豊富なビジュアルを使用し、プロフェッショナルでありながら熱意のあるナレーションを組み合わせるべきです。主な目標は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ制作と一貫性を確保し、迅速に資格のある応募者を引き付けることです。
受動的な求職者やキャリアチェンジを検討している人々を対象とした、60秒の「雇用者ブランディング」ビデオを開発し、従業員の本物の証言をフィーチャーしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは心温まるもので、職場環境での多様な従業員を紹介し、真実味のあるナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して制作を効率化し、広範な編集なしで魅力的な「ビデオテンプレート」を通じてポジティブな職場環境を強調する洗練された外観を確保します。
ソーシャルメディアで共有するために、会社の価値観と従業員の福利厚生を強調する、カスタマイズ可能なブランディングを備えた50秒のビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルで魅力的であり、ブランドの一貫性を保ちながら、画面上のテキストで重要なメッセージを強調し、説得力のある権威あるナレーションを提供します。ビデオにはHeyGenの字幕/キャプションを含め、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、「リクルートメントマーケティングビデオジェネレーター」ツールとして効果的にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な雇用者ブランディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターであり、魅力的な雇用者ブランディングビデオの作成を効率化します。豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを活用して、メッセージが会社のアイデンティティに完全に一致し、トップタレントを引き付けることができます。
HeyGenはタレントアクイジションのためのプロフェッショナルなビデオジョブディスクリプションの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、魅力的なビデオジョブディスクリプションを生成し、ソーシャルメディアリクルーティングをよりダイナミックで効果的にします。
HeyGenが効果的なリクルートメントマーケティングビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからの迅速なコンテンツ作成、自動字幕、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供することで、強力なリクルートメントマーケティングビデオジェネレーターとして機能します。これにより、さまざまなプラットフォームでの効率的な展開が可能になり、リクルートメントビデオでのリーチとエンゲージメントが向上します。
HeyGenを使用してAIアバターがリクルートメントビデオコンテンツをどのように強化できますか？
HeyGenのAIアバターは、従来の撮影を必要とせずに、リクルートメントビデオコンテンツにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。これらのAI機能は、高品質のボイスオーバー生成でメッセージを伝え、雇用者ブランディングでのエンゲージメントを大幅に向上させます。