潜在的な候補者、特にZ世代とミレニアル世代を魅了する、会社のダイナミックな文化を紹介する45秒のリクルートメントマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、チームワークとイノベーションの多様なシナリオを特徴とし、アップビートなサウンドトラックと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターを利用して、現在の従業員が彼らの経験を共有し、「雇用者ブランディングビデオ」を本物で最先端に感じさせ、「AIビデオジェネレーター」の力を示すことができます。

